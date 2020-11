Muž s covidem utekl v Jihlavě z izolace. Za šíření nakažlivé nemoci mu hrozí trest

Podle informací policistů z Vysočiny měl muž z jihlavského azylového domu odejít v pátek. Tam ho kvůli prokázané nákaze covidem poslala krajská hygienická stanice. "Muž ale toto opatření nerespektoval a z izolace i po poučení ze strany personálu sám svévolně odešel a volně se pohyboval po Jihlavě," informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Strážníci zjistili, že hledaný bezdomovec zamířil na jihlavské hlavní nádraží. Tam ho hlídka vybavená speciálními ochrannými prostředky také našla. Obratem putoval do cely předběžného zadržení. Kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání.

"Jihlavští policisté ve věci zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci," upřesnila Čírtková. Třiapadesátiletý muž bez domova bude stíhaný vazebně.

Státní zástupce tak vyhověl žádosti vyšetřovatelů a bezdomovce umístil do speciální izolace. Ta je určená pro vazebně stíhané, kteří jsou pozitivní na covid-19. Kdyby muže nevsadili do cely, zřejmě by dál chodil po městě a hrozilo by, že virus bude roznášet, tvrdí krajští policisté.

Bezdomovec má za sebou navíc bohatou trestní minulost. Za ignorování nařízení hygieniků mu hrozí přísný trest – mimo jiné proto, že se činu dopustil v době nouzového stavu. Ve vězení může skočit až na osm let.