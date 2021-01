Blatný: Noste respirátory, pokud můžete! Rodiny to vyjde na tisíce

"Uvědomujeme si, že pořízení těchto respirátorů je finančně nákladné. Není potřeba nyní chodit do obchodů a vykupovat FFP2 respirátory. Aktuálně jednáme i se zastupitelskými úřady v okolních zemích, zjišťujeme, jak jsou připravené - zejména Rakousko a Německo. Budeme se snažit to s nimi harmonizovat (sladit)," uvedl Blatný na tiskové konferenci po jednání vlády.

Respirátory FFP2 jsou podle něj něčím, co může výrazně omezit šíření koronaviru - včetně nové mutace, která se už potvrdila i v Česku. "A to tam, kde je to riziko největší, tedy například v hromadné dopravě, kde je velký počet lidí na metr čtvereční," má jasno Blatný.

Respirátory bere jako dobrý způsob, jak zarazit rychlé šíření viru. "O tom, jestli to (nošení respirátorů) bude povinnost, jsme dnes nemluvili. Je potřeba sehnat co nejvíc údajů ze států, které to řeší," tvrdí Blatný. I kdyby nakonec byly respirátory v Česku povinné, rozhodnutí podle něj nesmí pro Čechy znamenat zátěž, "kterou by si nemohli dovolit."

Zároveň Blatný lidi vyzval, aby respirátory do MHD a obchodů nosili už nyní, pokud můžou. "Jestli je to pro vás možné, prosím, udělejte to," apeloval. Zároveň varoval, že nošení šály nebo roušky ze záclon před nemocí neochrání a je to riziko pro nositele i jeho blízké.

Ekonom Štěpán Křeček na dotaz TN.cz varoval, že respirátory mohou začít zdražovat. "Aktuálně je v Česku na rozdíl od jarních měsíců respirátorů dostatek, ale lze očekávat nárůst poptávky a to může ceny zvýšit. Zvlášť v případě, že by lidé začali respirátory masivně skupovat," myslí si Křeček.

Že zájem o respirátory po oznámení, že budou možná povinné, vyletěl raketově vzhůru, potvrdili TN.cz už ve čtvrtek někteří obchodníci. Například Mall.cz za středu zaznamenal skok v zájmu o více než 2500 procent, lékárny Dr. Max na pětinásobek běžného dne.

Rozdílů mezi respirátory a látkovými rouškami, které nyní nosí velká část Čechů, je víc. Kromě toho, že respirátor nabízí podle odborníků vyšší ochranu, je zpravidla jednorázový a výrobci ho doporučují nosit přibližně po dobu jedné pracovní směny a pak zahodit. To matematicky znamená asi dva respirátory FFP2 na člověka a den.

"Zatímco běžná látková rouška nabízí přibližně osmdesátiprocentní ochranu, u respirátorů typu FFP2 je to 95 až 99 procent," vysvětlil na dotaz TN.cz epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula.

Pokud jde o cenu, tak aktuálně se dají respirátory na internetu najít přibližně od 10 korun za kus výš. Záleží na zemi výroby i tom, zda respirátor například neobsahuje nanomateriály.

I pokud by ale například čtyřčlenná rodina pořídila pro všechny členy ty nejlevnější, znamenalo by to stále denně náklady třeba 80 korun, za pracovní týden čtyři stovky.

Podle Blatného chce vláda v případě, že budou respirátory v budoucnu opravdu povinné, pohlídat, aby lidé, kteří jsou na tom už teď finančně špatně, nebyly kvůli tomu v ještě větší nouzi. Jako vzor zmínil Rakousko, které se dohodlo s několika řetězci, které respirátory prodávají bez marže.

K nošení respirátorů vyzýval ministr Blatný už v prosinci. Jak poznat kvalitní? Více ve videu: