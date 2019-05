Boeing 737 sjel z dráhy a skončil v řece. Na palubě cestovalo 143 lidí

Ve stroji cestovalo 136 pasažérů a sedmičlenná posádka. Velení letecké základny oznámilo, že Boeing 737 přiletěl do Jacksonville ze základny Guantánamo na Kubě. Na konci přistávací dráhy se pak zřítil do řeky svatého Jana.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS