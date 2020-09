Boj o Bílý dům pokračuje. Trump nezaručil klidné předání moci

"Budeme muset zjistit, co se stane," řekl Donald Trump ve středu na tiskové konferenci novinářům v reakci na otázku, zda by se zavázal k mírovému předání moci. Trump si dále stěžoval také na hlasování pomocí pošty, uvedla agentura AP.

"V jaké zemi to jsme? On je směšný. Podívejte, říká ty nejiracionálnější věci. Nevím, co na to říct. Ale nepřekvapuje mě to,“ reagoval na Trumpova slova protikandidát Joe Biden.

Je totiž velmi neobvyklé, aby prezident nevyjádřil plnou podporu amerického volebního systému.

Donald Trump každopádně před čtyřmi lety také odmítl respektovat volební výsledky, pokud by zvítězila jeho tehdejší protivnice Hillary Clintonová.

Trump během své kampaně útočil na způsob hlasování pomocí pošty. Většina amerických států tento systém ale podporuje, protože chce, aby voliči zůstali uprostřed pandemie koronaviru v bezpečí.





Trump se zastal mladíka obviněného z postřelení dvou lidí. Podívejte se na reportáž televize Nova: