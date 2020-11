Boj o nákupy začal! Lidé stojí dlouhé fronty ještě před otevíračkou

Vláda s platností od středy omezila počet zákazníků, kteří mohou ve stejnou chvíli vstoupit do obchodu. Reakce lidí na sebe nenechala čekat. Hned ráno se začaly tvořit dlouhé fronty například před prodejnou Kaufland v Českých Budějovicích.

Lidé se na pobyt ve frontě vybavili – nezapomněli na teplé oblečení ani roušky. Těch, kteří chtěli včas získat své místo v prodejně, bylo před českobudějovickým Kauflandem tolik, že se fronta stáčela i na parkoviště.

Zákazníci na svou příležitost k nákupu čekali od brzkého rána, kdy ještě byla tma. Jakmile obchod otevřel, jeden po druhém se nahrnuli dovnitř. Uhlídat, aby se v obchodě nacházel skutečně jen jeden zákazník na 15 metrech čtverečních, je náročné zejména pro obchodníky.

S omezením se snaží vypořádat nejrůznějšími způsoby – někteří například omezují počet košíků tak, aby odpovídal vládnímu nařízení. V Tescu podle mluvčího Václava Koukolíčka počet zákazníků sledují na kamerách.

Na pobočce Penny marketu v Ústí nad Labem musí mít každý zákazník povinně košík, i když jde například jen pro chleba. Zabránit tlačenici u pečiva je ale podle vyjádření místních téměř nemožné.

Problém podle mínění uživatelů sociálních sítí představuje také pozměněná otevírací doba prodejen. Ty nově mohou mít otevřeno do 21, namísto původních 20. Kámen úrazu tkví v tom, že od devíti hodin večer platí zákaz vycházení.

"To asi praštím s nákupem na zem, když budu ve frontě na pokladnu, abych stihla doběhnout domů včas," rýpla si v komentáři na facebooku uživatelka Cherry. "To jako když pojedu v sobotu do Globusu, mám si vzít cestovní židličku, flašku vína a modlit se, aby na mě přišla řada?" kritizuje v diskuzi přispěvatelka Libuše.