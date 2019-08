Brazílie odmítla pomoc s požáry. Starejte se o sebe, vzkázala Evropě

Amazonii stále sužují zničující lesní požáry - jenom na území Brazílie jich v tuto chvíli zuří téměř tři tisíce. Země G7 se proto dohodly, že jihoamerickému státu přispějí na pomoc s nebezpečným živlem téměř půl miliardou korun. Brazílie však pomoc nejenže odmítla, ale navíc se ostře pustila do evropských zemí. Schytala to od ní zejména Francie kvůil požáru katedrály Notre-Dame.

Sedm nejvyspělejších ekonomik světa se na summitu G7 dohodlo, že vyčlení na boj s devastujícími požáry v Amazonii dvacet milionů dolarů, tedy necelou půl miliardu korun. Nedočkaly se ale ze strany Brazílie ani přijetí pomoci, ani vděku - země totiž finanční podporu odmítla, a to dost nevybíravým způsobem.

Úřad prezidenta Brazílie Jaira Bolsonara se ostře pustil zejména do Francie a vzkázal prezidentu Emmanueli Macronovi, aby se staral o "svou zemi a kolonie." Poradce a zástupce prezidenta Onyx Lorenzoni podle televize France 24 poukázal na neschopnost Francie si poradit se svými vlastními problémy.

"Macron nedokázal zabránit ani předvídatelnému požáru katedrály, která je světovým dědictvím, a chce poučovat naši zemi?" řekl Lorenzoni s odkazem na dubnovou katastrofu, kdy obří požár zachvátil majestátní katedrálu Notre-Dame v Paříži.

Vztahy mezi Francií a Brazílií se vyostřily poté, co Macron na twitteru uvedl, že požáry v Amazonii jsou mezinárodním problémem a měly by být na summitu G7 projednávány prioritně. Podle Lorenzoniho je Francie imperialistická a strká nos do záležitostí "demokratického a svobodného státu."

Na rozsáhlé lesní požáry v Amazonii začaly světová média upozorňovat už počátkem července. V srpnu se situace dostala do kritického bodu, oheň a kouř zachytily i satelity NASA na oběžné dráze.

August 2019 is continuing an active Amazon fire season, with large and intense fires burning in the region. @NASA satellites tracked actively burning fires across South America and captured images of smoke in the last week. https://t.co/EZKu01MPHg pic.twitter.com/VEoNZi2KJQ — NASA Earth (@NASAEarth) August 23, 2019

Ačkoliv jsou v tomto období požáry v Amazonii poměrně běžné, oproti minulým letem jejich počet vzrostl o více než třetinu. Upozorňil na to deník The New York Times s odkazem na vědce z marylandské univerzity.

Většinu požárů podle nich pravděpodobně způsobují zemědělci, kteří připravují půdu pro výsadbu v příštím roce. Většina zemědělské půdy v Brazílii vznikla masivním dlouhodobým odlesňováním. Tam, kde ještě před lety stál deštný les, jsou dnes rozsáhlé sójové plantáže. O tom, že drtivá většina požárů, je důsledkem lidské činnosti svědčí mapy od NASA, které ukazují, že jejich ohniska se v průběhu let nachází stále na stejných místech. "Požáry nejsou v těchto lesích přirozeným jevem. Jsou způsobeny lidmi," tvrdí ekolog a vědec Mark Cochrane.

Ohniska srpnových požárů v brazilské Amazonii

Minulý týden Finsko vyzvalo Evropskou unii, aby zvážila embargo na dovoz hovězího masa z Brazílie, napsala CNN. Kritická situace v Amazonii je podle něj totiž důsledkem nadměrné konzumace masa. Sója pěstovaná na odlesněných plochách je hlavním zdrojem potravy skotu. Brazílie je největším vývozcem hovězího masa na světě - náleží jí téměř pětina veškerého exportu. Pokud tedy lidé chtějí zachránit "plíce planety", musí jíst méně masa, tvrdí Finsko.

Země s největším počtem lesních požárů

S devastujícími lesními požáry nebojuje jen Jižní Amerika. Kritická situace panuje i ve střední Africe - v okolí konžského deštného lesa aktuálně zuří přes šest a půl tisíce lesních požárů. Nejhůř je na tom Angola a Demokratická republika Kongo, na jejichž území se nachází deštné lesy.

S vážnými problémy se stále potýká i Rusko, kde požáry devastují Sibiř. "Situace na východě Ruska již dávno přestala být místním problémem a stala se celostátní ekologickou katastrofou," uvedla minulý týden ruská pobočka Greenpeace. Požáry na Sibiři jsou tak masivní, že mohou podle klimatologů ovlivnit změnu klimatu na Zemi, a dokonce urychlit proces globálního oteplování.

Pusťte si reportáž TV Nova o rozhodnutí G7 pomoci Brazílii s lesními požáry: