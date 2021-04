Británie je připravená bránit Ukrajinu. Posílá do Černého moře válečné lodě

Velmi napjaté vztahy panují v současné době mezi Ukrajinou a Ruskem. Velká Británie chce poslat do Černého moře své válečné lodě a projevit tím solidaritu nejen s Ukrajinou, ale i s ostatními spojenci NATO.

Do Černého moře by měly brzy zamířit válečné lodě s protiletadlovými raketami a protiponorkovými zbraněmi. Součástí flotily bude i letadlová loď. V této sestavě bude Velká Británie připravena bránit Ukrajinu před možným útokem Ruska. Rusové totiž během týdne přesunuli do Černého moře dvě desítky svých vojenských lodí a podle všeho tam plánují poslat i další část flotily.

Na rozdíl od Velké Británie se Spojené státy vydaly opačnou cestou. Plán vyslat dvě americké válečné lodě se prezident Joe Biden rozhodl zrušit. Nechtěl prý, aby situace ještě víc eskalovala.

O stažení ruských vojsk z hranic s Ukrajinou usilují i další členové Severoatlantické aliance. Prezident francie Emmanuel Macron diskutoval v týdnu s prezidentem Ukrajiny o dalším postupu.

"Myslím si, že náš přístup k situaci musí být jasný a založený na dialogu. Já jsem tomu otevřený a věřím, že prezident Putin bude také. Pokud ale chceme lepší systém kontrolování vojsk, musíme stabilizovat několik krizí, které ve světě teď jsou. Potřebujeme upřímnou diskuzi s Ruskem," prohlásil Macron.

Obyvatelé přístavní ukrajinské Oděsy v sobotu uspořádali protestní jízdu, která měla ukázat, že jsou připraveni i bojovat. V koloně bylo přes padesát aut. Také vojenské jednotky po celé zemi jsou v pohotovosti.

"Všichni teď mluví o přípravách obrany. Hlavně ale neklesáme na mysli, spíš nás tahle situace posiluje. Připravujeme se, jak se u nás říká: "Pokud chceš mír, vždy buď připraven na válku." Jsme připravení střetnout se s nepřítelem," svěřil se ukrajinský výsadkář.

Moskva domněnky o možném útoku odmítá. Podle Kremlu se snaží pouze chránit svoji bezpečnost. Rusko ale v posledních týdnech přesunulo k ukrajinským hranicím nejvíc vojenské techniky od roku 2014, kdy mezi zeměmi ozbrojený konflikt vypukl.

