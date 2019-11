Britská královna Alžběta II. se chystá do důchodu. Plánuje vzdát se koruny

Britská královna Alžběta II. podle zdrojů blízkých královské rodině intenzivně zvažuje, že uvolní trůn svému nástupci. Po abdikaci by měl korunu získat princ Charles. Britský portál Express informuje, že její veličenstvo na odchod pomýšlí už delší dobu a plánuje odejít ze scény během dvou let.

Během násedujících 18 měsíců, tedy v době, kdy Alžběta oslaví 95. narozeniny, by měl na britský trůn nastoupit princ Charles. Královna si je vědoma svého pokročilého věku a včasným odstoupením chce zajistit, aby předání koruny do nových rukou proběhlo plynule.

Pokud se královna skutečně rozhodne opustit trůn, nemůže to udělat bez oficiální abdikace. Všechny královské povinnosti a procesy, které jsou s abdikací spojené, by ale mohl zdržovat její zdravotní stav.

Pokud by Alžběta II. byla příliš slabá či nemocná a nemohla plnit své povinnosti, zastoupil by ji regent. Tím by pravděpodobně byl právě dědic trůnu, princ Charles. Ten by zastával povinnosti své matky až do její smrti, případně do své korunovace.

V 95 letech, kdy se chystá k odchodu královna, se vzal vladařských povinností i její manžel princ Philip.