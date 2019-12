Ještě horší než Bruntál? V Londýně jsou zdešení z děravého stromku

Anketa Který strom je ošklivější? Bruntál 19 15 hlasů Londýn 31 25 hlasů Oba stejně 50 40 hlasů Hlasovalo 80 lidí.

Norský smrk, který se "vyjímá" na Trafalgarském náměstí v samém centru Londýna místní s oblibou nazývají "smutný a anemický". Pravdou je, že poněkud nemocně z poloviny holý kmen skutečně vypadá.

Barking punters pine for new Trafalgar Square Christmas tree in row over "anaemic" spruce https://t.co/Cb8tVGhxmU @Telegraph pic.twitter.com/yfqpW6idb3 — MyAmigo #LetsGoWTO (@my_amigouk) December 4, 2019

Fotografie vánočního stromu s "trochu většími" rozestupy mezi větvemi si od okamžiku, kdy se na Trafalgarském náměstí objevil, mezi sebou předávala britská média i lidé na sociálních sítích. "Jako norský Brit jsem opravdu v rozpacích," poznamenal jeden z uživatelů.

Jednadvacetimetrový strom byl poražen na konci listopadu a do Londýna dopraven lodí. Jeho stáří je zhruba 90 let. Norsko dodává do Británie vánoční stromy již tradičně. Tento zvyk pochází z roku 1947 a původně šlo o poděkování Britům za podporu během druhé světové války.





The Christmas tree in Trafalgar Square London this morning. pic.twitter.com/19n07pWww3 — David Frank Hughes (@DavidFr68572246) December 3, 2019

Důstojný zvyk dostal letošním výběrem stromu trochu "na frak". "Vypadáš trochu hubeně, nejsi na dietě?" směje se jeden z přispěvatelů na twitteru. Jiný se ptá, čím Británie Norsko tak "nakrkla", že poslali takového fešáka.

Bruntálský vánoční strom si na sociálních sítích svou chvíli slávy již užil a může tak s klidem předat žezlo za Lamanšský průliv. Obyvatele Tábora jistě potěší, že jejich loňský stromek se pomalu odsouvá na spodní příčky pomyslného seznamu nejošklivějších vánočných stromů. Připomeńte si je v reportáži: