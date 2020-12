Brutální bitka v centru Prahy! Ležícího muže kopali do hlavy

Vážnou bitkou se zabývali strážníci a policisté v Praze u hlavního nádraží. Jeden z účastníků incidentu skončil po několika úderech na zemi, následně ještě schytal několik ran do hlavy. Dva podezřelí muži skončili v poutech, případem se zabývají kriminalisté.

Potyčka několika mužů ve Vrchlického sadech upoutala pozornost strážníků v neděli kolem čtvrté hodiny ráno. Brutální incident u hlavního nádraží, po kterém jeden z účastníků ztratil vědomí, zaznamenala kamera.

"Surový útok byl vedený několika údery pěstí do obličeje, po pádu na zem pokračoval kopy do hlavy a hrudníku. Na základě podezření z trestného činu byli dva muži ve věku 41 a 42 let s pouty na rukou předáni Policii ČR," informovala Městská policie Praha.

Zraněného muže se podle strážníků podařilo probrat, záchranáři ho pak převezli do nemocnice.

Mluvčí policie Violeta Siřišťová potvrdila, že u incidentu na žádost strážníků policie zasahovala, podezřelé si převzali pražští kriminalisté. Zadržení jsou podezřelí z pokusu o těžké ublížení na zdraví.