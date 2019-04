Bude letos málo piva? Nedostatek vody ohrožuje jarní ječmen

Loňské výnosy byly nejnižší za posledních pět let a s letošní úrodou to už teď nevypadá dobře. "Letošní sucho je větší, než tomu bylo v minulém roce. Pozorujeme výpadky v půdní vláze již od samého jara. Letos ten výnos nebude standardní, rozhodně dojde k výpadku produkce," zhodnotil předseda Agrodružstva Postoupky Jan Hašek.

Změnou klimatu asi nejvíce trpí jarní ječmen, který je po ozimé pšenici druhou nejčastěji pěstovanou plodinou v Česku. Rostliny jsou velmi citlivé na nepravidelnou závlahu. Výzkum vědců z Mendelovy univerzity v Brně má teď jasný cíl, tím je najít odolnější odrůdy ječmene.

"Tam se jednoznačně nabízí šlechtění nebo selekce na větší kořenový systém či na lepší hospodaření s vodou v těch rostlinách," myslí si proděkan Mendelovy univerzity Radim Cerkal.

"Sladovnický ječmen je stěžejní plodinou, kterou pěstujeme ve velkém. Zejména ječmen, bude poškozen," uvedl Hašek.

Mnozí zemědělci jsou dnes už velice opatrní na to, kdy a hlavně co na svá pole zasít. "Je otazníkem, jestli máme sít do takového sucha a riskovat drahé osivo," sdělil předseda Zemědělského podniku Kvasicko Vojtěch Kubík.

Výzkumy vědců z olomoucké Univerzity Palackého zase naznačují, že v budoucnu se bude kvůli vyšší koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu zvětšovat plocha listů rostlin. Když pak udeří sucho, bude to pro ně ještě více devastující. A právě tomu se snaží zabránit vědci z Brna.

"V minulosti to byla pšenice, byla období, kdy jsme například řešili třeba vojtěšku, jetele a další plodiny, teď jsme začali ječmen," doplnil Cerkal.

Z třetiny u nás sklizeného ječmene se vyrábí pivovarský slad. Sucho poznamenalo výrobu českého piva už loni. Sklizeň chmele byla o čtvrtinu menší než v předešlém roce a jednou z nejnižších v historii.

"Chmel akorát přežívá. Ta rostlina se chce zachránit a odhazuje to, co nemůže uživit. Ona zakvete sice, ale ty šišky vytvoří minimální nebo žádné," sdělil předseda Zemědělského družstva Kokory Vladimír Lichnovský.

Šlechtění odolných rostlin ale nemusí vždy skončit úspěchem. A pokud se podaří, trvá velmi dlouho, je pracné a nákladné. Jen registrace nové odrůdy může trvat až 15 let.