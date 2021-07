Bývalka Johnnyho Deppa si pořídila dítě. Chlapa k tomu nepotřebovala

Bývalá manželka Johnnyho Deppa herečka Amber Heard překvapila své fanoušky. Na sociální sítě totiž umístila fotku, na které je se svou novorozenou dcerou Oonagh Paige.

Holčička se narodila už 8. dubna, Amber se ale pochlubila až nyní. A rovnou také vysvětlila, jak přišla na svět. Amber totiž momentálně nemá partnera a navíc nebyla ani těhotná. Herečka ale už delší dobu randí s kameramankou Biancou Butti.

"Před čtyřmi lety jsem se rozhodla, že chci mít dítě. A chtěla jsem to udělat po svém," rozhodla se Amber vzít osud do vlastních rukou.

"Doufám, že se dostaneme do bodu, kdy dětské postýlce nemusí zákonitě předcházet snubní prstýnek. Část mě by ráda zdůraznila, že do mého osobního života nikomu nic není, na druhou stranu mě povaha mé práce nutí nad situací převzít kontrolu," vzkázala herečka fanouškům.

Amber zároveň pokračuje v soudních bitvách s exmanželem Johnnym Deppem. Jejich manželství trvalo sice jen rok, soudní tahanice ale ani po pěti letech nekončí. Bývalí manželé na sebe na veřejnosti vytahují velmi špinavé prádlo. Johnny prý měl Amber mlátit, ta zase měla vykonat velkou potřebu do jejich postele.

Depp už kvůli soudním sporům přišel o několik rolí. Naposledy ztratil roli černokněžníka Gellerta Grindelwalda ve filmu Fantastická zvířata. Důvodem bylo rozhodnutí britského soudu, který se postavil na stranu bulvárních novinářů, kteří v minulosti o Deppovi napsali, že bil svou tehdejší manželku Amber Heard.

Amber si Johnnyho během manželství tajně nahrávala, když byl naštvaný. Tyto záběry pak použila u soudu. Podívejte se: