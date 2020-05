Petice proti návratu studentů do škol: "Nejsme děti bez práva na názor!"

Řada studentů v rámci krizových nařízení nastoupila na pomoc do zdravotnických zařízení či domovů důchodců. Podle vyjádření některých z nich tak přišli o čas i podmínky k řádné přípravě na úspěšné složení maturit a závěrečných zkoušek. Nevyhovuje jim ani distanční forma výuky. Většina škol ji podle studentů nezvládá. Zatímco na některých probíhá výuka formou pravidelné videokonference, jinde pouze jednou týdně přijde seznam úkolů.

Některé školy prý výuku "vypustily" úplně. Studenti mají ale obavy i o své profesory. Většina kantorů totiž patří do rizikové skupiny. Sami žáci se pak do škol často dopravují hromadnou dopravou a řada z nich přitom sama trpí zdravotními problémy. Studentům k řádné přípravě v domácích podmínkách často chyběla potřebná technika, programové vybavení a na praktické zkoušky se na dálku často ani připravit nedalo.

"Konzultace od 11. 5. 2020 nejsou dostatečné, protože krátká, intenzivní příprava nenahradí dva měsíce plnohodnotné docházky. Některé školy konzultace neposkytují vůbec. Studenti, kteří skládají závěrečné zkoušky z cizího jazyka, mohou být velmi velkým tlakem, protože jim chybí pravidelná konverzace, kterou pravidelně poskytuje především školní docházka," tvrdí Mercin, představitel iniciativy Slovo studentů, která petici založila.

Hýbání s termíny zkoušek je podle signatářů petice rovněž nešťastné. Studentům se totiž často kryjí, nebo následují těsně po sobě. Odsunutí závěrečných a maturitních zkoušek na září také nepovažují za efektivní řešení pro všechny. "Někteří nastupují po škole do práce, nebo ke státním složkám, které pořádají přijímací řízení jen několikrát do roka a museli by čekat měsíce na další termín," říká Mercin.

Iniciátoři petice navrhují, aby se střední školy samy mohly rozhodnout, jak bude probíhat jejich přijímací řízení. Měly by také mít právo udělit maturitní vysvědčení a výuční listy na základě průměru známek z posledních tří vysvědčení, případně z průměru známek za celou dobu studia. Petice nasbírala více než 17 tisíc podpisů a na konci dubna ji autoři zaslali ministerstvu zdravotnictví.

Podporu iniciativě vyjádřil i senátor za Benešovsko a Říčansko Zdeněk Hraba (STAN). "Nastal čas, aby pan ministr Robert Plaga rozkryl karty. Požádal jsem ho proto, aby odpověděl na dvě jednoduché otázky. Doufám, že nebude držet žáky, studenty a rodiče v nejistotě a řádně odpoví. Věřím, že nám všem jde o uklidnění těch, na které nepřehledná situace nejvíce dopadá," napsal na svůj twitter a připojil dopis, který ministru školství osobně zaslal. V něm odkazuje na nejasnou situaci kolem závěrečných zkoušek a žádá o intenzivnější komunikaci se žáky a studenty.

"Elektronické petice pro uzavření škol a prominutí maturit sčítají dohromady kolem 200 000 podpisů, zatímco ty pro otevření pouhých 60 000. Nerozumíme tomu, jak se mohou tím pádem petice vzájemně nulovat, když podpisy pro uzavření mají značnou převahu. Žáci jsou velmi zoufalí, že se k nám ministerstvo chová jako k dětem bez práva na názor," popsal zástupce iniciativy Slovo studentů.

V některých školách je navíc podle zkušeností studentů prakticky nemožné dodržet nařízená opatření. Třídy jsou na dodržení rozestupů příliš malé a v nevyvětratelných prostorách se v rouškách nedá dýchat. Studenti praktických předmětů ani rozestupy dodržet nemohou. Učitelé prý ochranné pomůcky často zapomínají, nebo v nich sami nevydrží přednášet. "U vchodu do školy stál školník s baterkou a dělal, že má teploměr," popsala otřesnou realitu jedna ze studentek.

