Potraviny, bydlení, cestování: Takhle změní koronavirus ceny v Česku

Boj s koronavirem výrazně proměnil každodenní život na celém světě. Lidé se většinu svého času zdržují doma, převážná část obchodů je stále zavřena, šance překročit hranice až na výjimky prakticky neexistuje…každý by jistě dokázal vyjmenovat spoustu dalších příkladů. Některá pracovní odvětví tak prakticky přestala dočasně ze dne na den existovat. I naprostý laik si tak dokáže spočítat, jak zákeřný virus dokáže ovlivnit celou ekonomiku.

Šíření nákazy tak již v březnu výrazněji poznamenalo třeba ekonomiku v Česku. To se zatím projevuje zpomalením tempa inflace. Spotřebitelské ceny v březnu zpomalily meziroční růst na 3,4 procenta z únorových 3,7 procenta. Pokud by k vypuknutí pandemie nedošlo, tempo růstu by naopak bylo vyšší.

Co to ale znamená pro naše peněženky? Podívejte se na předpokládaný vývoj cen v důležitých oblastech:

Palivo

V březnu se historicky propadla cena ropy na světových trzích. Tím hlavním důvodem bylo ochromení poptávky po ropě, přičítané celosvětovému zavedení opatření v boji s nemocí Covid-19. Ropa tak klesla v přepočtu na dolar nejníže od roku 2002, v korunách pak dokonce od roku 1999.

V reakci na propad cen ropy prudce zlevňovaly pohonné hmoty v ČR, jsou nyní nejnižší za více než deset let. Průměrná částka za benzín se v těchto dnech pohybuje okolo 27,1 koruny za litr, u nafty zaplatíme za stejné množství asi o dvacet haléřů více. Bez větších problému ale natankujeme i pod 25 korun, v některých krajích s trochou snahy dokonce za méně než 23 korun.

Cena paliva by navíc mohla i nadále klesat. "Ale ne o mnoho, propad ropy se zdá se zastavil. Čína obnovuje výrobu – je velkým spotřebitelem světové ropy. Navíc i u nás začne poptávka spíše růst, než klesat, jakmile stát konečně začne s chytrou karanténou. Konkrétně tak již neklesne více než o tři koruny," odhaduje hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň.

Potraviny

Také v oblasti potravin se postupně snižuje tlak na ceny. V České republice se nejdříve hromadně zkupovaly trvanlivé potraviny, později třeba droždí, vývoj světových cen se však promítne do jiných potravin. Ustálí se například hodnota vepřového nebo uzenin, které v posledním roce výrazně zdražovaly.

Stagnace ale nemusí trvat věčně. "Karanténa zvyšuje náklady na produkci vepřového, obnovit by se navíc měly velké vývozy do Číny, které šponují ceny nahoru," obává se Bartoň.

Loni jsme si citelně připlatili také za ovoce a zeleninu, u nich je ale třeba počítat s dalším zdražením. Vysoká poptávka a z důvodu pandemie výrazně omezená sklizeň v exportních zemích jako Itálie nebo Španělsko dost možná poženou ceny vysoko.

Prodraží se také sezonní produkty jako například chřest. "Sezónní produkce bývá nejcitlivější na problémy s pracovní silou. Nemusí být nutně u nás, ale v západním zemědělství jsou výpadky pracovní síly z východu mnohem citelnější a cena je určována na celoevropském trhu," dodává ekonom.

Cestování

Hranice můžeme momentálně překročit jen v odůvodněných případech jako je služební cesta nebo návštěva příbuzných, k dalšímu otevření přechodů dojde až podle efektivity fungování chytré karantény. Zahraniční dovolenou proto již mnoho rodin pro letošek vzdalo, letní ubytování si hledají v blízkosti lesa či u vody. Na některých místech je tak již téměř vyprodáno, což vyvolává rychlý růst cen.

Levněji ubytování naopak seženeme v místech, které doteď spoléhali na nepřetržitý nápor zahraničních turistů. Ti do České republiky pravděpodobně ještě dlouho nezamíří a v těchto lokalitách klesá poptávka. "V delším období lze očekávat zlevnění v tradičních cílech zahraničních turistů jako je Praha nebo Český Krumlov," potvrzuje Bartoň.

Pokud by nám nařízení nakonec zahraniční dovolenou umožnila, výrazně levněji bychom ji stejně nepořídili. "Hotely a letenky do některých destinací jsou nyní samozřejmě levné, jakékoli pootevření cestovního ruchu ale opět ceny zvedne, byť možná ne do stejně částky jako před pandemií," myslí si Bartoň.

Restaurace

Přijatá opatření uzavřela v průběhu března vnitřní prostory většiny stravovacích zařízení. Lidé se tak buď museli spolehnou na svůj vlastní kuchařský um, nebo jim jídla vozil z otevřených provozoven kurýr.

Částečně si tak u jídla zvykli na domácí pohodlí, stravovací zařízení ale od 8. června pravděpodobně znovu otevřou. Zlevní tak nabídku svých jídel, aby získali zpět naši pozornost?

"Pravděpodobně ano, očekávám ale výrazný úbytek množství restaurací. Ne všechny dobu ledovou přežijí. Proto ruku v ruce s „podbízením“ se zákazníkovi lze také čekat úbytek nabídky," myslí si ekonom Bartoň.

Pronájmy

Turisticky zajímavá města se v posledních letech potýkala s rostoucí nabídkou sdílených bytů typu Airbnb, které šponovaly ceny klasických pronájmů. Pandemie koronaviru ale již prakticky po měsíci nouzového stavu s trhem nájemního bydlení zcela otřásla.

V nabídce pražských realitních tak přibývají denně stovky nabídek na pronájem bytů, které majitelé donedávna využívali k ubytování pro cizince. "Zatímco dříve se například v Praze jen v okolí Karlova mostu nabízelo pět či šest bytů k normálnímu pronájmu, dnes jich tu vidíme kolem dvou stovek,“ řekla portálu Seznamzprávy makléřka společnosti RE/MAX Tereza Vrzáková.

Dostatek volných bytů se pak zákonitě projevuje na částkách za pronájem. "Garsonku v centru lze dnes pronajmout za 10 tisíc měsíčně. Byty 2+kk za 11 až 12 tisíc, to je pokles až o tři tisíce korun,“ dodala makléřka.

Nemělo by navíc jít jen o přechodný trend, znalci realitního trhu se shodují, že bydlení bude dostupnější i po skončení pandemie. Řada podnikatelů z byznysu krátkodobých pronájmů ze strachu z další krize podle nich odejde.

Hypotéky

Šíření nemoci Covid-19 naopak nejspíše neovlivní cenu bytů prodávaných do osobního vlastnictví. Poptávka po bytech se totiž nijak nezmenšuje. " Kdo bude potřebovat řešit změnu vlastního bydlení, ten jí bude řešit bez ohledu na to, zda je nějaká „krize“ nebo ne," myslí si makléř Robert Frolík.

S velmi výhodným úrokem však nyní můžeme dostat hypotéku. Česká národní banka totiž s cílem zmírnit dopady epidemie na konci března výrazně snížila základní úrokovou sazbu na 1,75 procenta. Podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda se jednalo se o nejvýraznější snížení za posledních jedenáct let. Na rozhodnutí národní banky by dle znalců měly zareagovat také komerční banky a hypotéky by se tak měly brzy snížit.

Ne každý na ní ale dosáhne. "Z důvodu růstu nezaměstnanosti, výpadku příjmu řady domácností a vzestupu podílu problémových a nesplácených úvěrů připočítávat k sazbám hypotečních úvěrů rizikovou přirážku, což také řadu potenciálních zájemců odradí od toho, aby si hypotéku pořídili," napsal Kovanda na své stránky.