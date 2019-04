Cermat nás vypekl, zuří maturanti! Co se jim nelíbilo na slohu?

Ani letos neproběhly státní maturity bez stížností studentů. Jako každý rok se našly desítky maturantů, kterým se nelíbilo zadání. A to teprve psali slohové práce z českého a cizího jazyka. Na co si maturanti stěžovali?

Je to už taková tradice. Jakmile maturanti odloží pera a odevzdají testy, porovnávají letošní zadání s minulými lety. Ani tentokrát nešetřili někteří z nich na sociálních sítích kritikou na adresu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které maturity připravuje.

Přitom mají za sebou studenti posledních ročníků teprve slohové práce z českého a cizího jazyka. Negativní komentáře ale začaly na facebooku přibývat hned po středeční první slohovce. Maturanům se nelíbí především výběr žánrů, jejichž pravidly se při psaní museli řídit.

"Myslím, že Cermat asi zapomněl dát do slohové práce zprávu a charakteristiku, na kterou hodně studentů spoléhalo a bylo to tam téměř každý rok," stěžuje si Veronika. Právě zprávu, popis nebo charakteristiku považuje podle komentářů většina žáků za nejjednodušší.

"Maturovala jsem loni a víceméně jsem uměla jen zprávu, na kterou bylo téma fajn. Letos bych byla celkem nahraná," zastala se letošních maturantů Markéta. "Tak hlavně že tam dali dvakrát článek. Nechápu, proč tam místo toho nemohli dát jednu zprávu," souhlasí Tereza.

Část komentujících se ale tvůrců testů zastala. Maturanti by podle nich měli umět všechny žánry a nespoléhat na to, že budou mít zrovna štěstí. "Můžou si tam dát, co chtějí," odpověděla Michelle. "Maturita je snad od toho, aby ji zvládl ten, kdo se na ni připraví," píše Rú.

Letošní maturanti si při psaní slohové práce z češtiny mohli vybrat mezi vypravováním s hororovými prvky, článkem do společenského časopisu, líčením zimní krajiny, úředním dopisem, článkem s prvky recenze a úvahovým textem. Témata najdete zde.