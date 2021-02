Černý pasažér přežil v podvozku letadla cestu z Londýna do Holandska

Nizozemská policie případ vyšetřuje jako podezření z převaděčství. Šestnáctiletý keňský chlapec tak dokázal během hodinového letu z Londýna do Nizozemska přežít teploty hluboko pod bodem mrazu.



"Pro nás je to zázrak,“ řekl mluvčí nizozemské policie. "Obvykle, když se někdo takto schová, zemře kvůli podchlazení nebo nedostatku kyslíku,“ řekl Marvin Engh, mluvčí jedné z vnitrostátních policejních složek v zemi. Černý pasažér byl ihned převezen do nemocnice v silně podchlazeném stavu, ale od té doby se zcela zotavil, uvedla policie.

Podle FlightAware, největší platformy pro sledování letů na světě, byl jediným letadlem, které ve čtvrtek přiletělo ze Stansteadu do Maastrichtu nákladní let THY6305 provozovaný společností Turkish Airlines. Podle dostupných údajů letadlo Airbus A330 během letu z Londýna dosáhlo maximální výšky 5 791 metrů (19 000 stop) a rychlosti 460 mil za hodinu.

Let THY6305 zahájil svou cestu o den dříve v Nairobi, hlavním městě Keni, odkud podle Engha pokračoval do tureckého Istanbulu a poté do Londýna. Před odletem do Nizozemska zůstal na letišti ve Stanstedu tři hodiny.

A 16-year-old Kenyan boy has survived sub-zero temperatures on an hour-long flight from London to the Netherlands by hiding himself near the plane's landing gear. https://t.co/EmMZnZGSKn