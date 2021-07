Češi jsou na špici v pěstování máku. Sklizeň bude rekordní, věří zemědělci

Z polí mizí zelenina a stále častěji se dováží. Ve velkém končí chovy prasat, většina vepřového je tak z dovozu, ubývá ovocných sadů. Zato polí, na kterých se pěstuje mák, je letos skoro o desetinu víc než loni. Celkově se tato plodina pěstuje na bezmála 40 tisících hektarech.



"Náš mák jde hodně do Holandska, do Ruska, do Polska, ale hodně zůstává i v Česku. Je to pro nás velmi důležitá komodita, bohužel v loňském roce se propadl, letos to vypadá, že to bude výrazně lepší,“ doufá předseda Agrodružstva Morkovice Josef Uchytil.



Co se týče rozlohy polí osetých mákem, jsou Češi světoví premianti. Trochu jim ale nahrává zákaz pěstování máku v některých státech. I u nás pěstovaný mák totiž obsahuje malé množství opia.



"Nejsou to odrůdy, které jsou na zpracování pro farmaceutický průmysl. Jsou to vyloženě potravinářské modrosemenné máky,“ vysvětlil jednatel společnosti Miroslav Toman.



Mák je tak jednou z mála potravin, kterou zemědělci vyvážejí. Letos jeho úrodu někde ohrozily bouřky, celá pole ale dokážou zničit plevele.



Češi jsou i na špici ve spotřebě máku. V průměru sní každý z nás ročně skoro půl kilogramu. Jeho obliba roste i u cukrářů. "Můj muž zbožňuje všechno s mákem a co je teď nejvíc oblíbené, to jsou dorty s mákem, protože jsou bez mouky,“ popsala cukrářka Marcela Goldová.



Do zahraničí tak z českých polí každoročně míří až 80 % sklizně úrody máku. Je to stejné množství jako chmelu.