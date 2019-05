Nová turistická atrakce v Česku? Lidé se chodí dívat na sysly

Pištění syslů tak trošku připomíná útok raptorů ze známého filmu Jurský park. Přitom ještě v roce 2006 jich bylo v chráněné krajinné oblasti pouhých pět. Syslům se tam daří a nyní jejich kolonie čítá několik set kusů.

"Ono sčítat sysly, to si umíte představit, není to jednoduché. Poslední odhady byly kolem 350 kusů," řekl zoolog z CHKO Kokořínsko Petr Lumpe.

Místo se stalo rázem turistickou atrakcí. Lidé si zvířata chodí prohlížet, fotit, ale i krmit. Stačí chvilka nepozornosti a vlezou vám do kabelky nebo kradou věci z kapes.

Zoologové, kteří se o sysly starají, varují před krmením praženými oříšky, chipsy a čímkoli soleným. Takové věci by mohly vzácným tvorům vážně ublížit.

"Je to úžasné, když kolem vás běhají sysli a vy jim můžete dávat kousky salátu nebo mrkve. Důležité je jim to nedávat v nějakém obrovském množství. Když se dá jeden piškot tak to syslům vadit nebude," dodal zoolog.

V Česku je 35 kolonií syslů. Ty největší čítají i přes tisíc jedinců. Jde o kriticky ohrožený druh.