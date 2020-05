Češi mohou konečně volně k moři do Chorvatska! Hranice jsou otevřené

Chorvatsko plně otevřelo své hranice pro deset zemí Evropské unie. Ve čtvrtek to oznámil chorvatský ministr vnitra. Až do půlky června jsou ale potřeba testy na koronavirus v Rakousku a Slovinsku.

"Epidemiologická situace v Chorvatsku je velmi uspokojivá, proto uvolňujeme překračování hranic pro občany zemí, kde je situace také dobrá," uvedl ve čtvrtek chorvatský ministr vnitra Davor Božinović.

Uvolnění se týká celkem deseti zemí, kromě Česka ještě Slovinska, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska a Německa.

Před příjezdem je možné vyplnit formulář na stránkách chorvatského ministerstva turismu, jinak je informace třeba uvést přímo na hranicích Chorvatska. "Ve formuláři budete moci oznámit svůj příjezd a získat online pokyny od epidemiologů. Na hranicích také plánujeme zřídit speciální pruhy pro turisty," doplnil Božinović.

Anketa Chystáte se na dovolenou do Chorvatska? Ano, už se nemohu dočkat 25 7 hlasů Uvidíme, jak se situace vyvine 21 6 hlasů Ne, do Chorvatska se nechystám 54 15 hlasů Hlasovalo 28 lidí.

Cestování je ale na další dva týdny problematické. "Rakousko a Slovinsko vyžadují negativní test na koronavirus, při návratu také Česká republika. To platí až do 15. června, pak je možné cestování i bez toho. Takže nyní se to moc nevyplatí, ty dva týdny to chce počkat," vysvětlil místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež.

"Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne bez zastávky a je zajištěn také výjezd ze země. Že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte například dostatkem paliva v nádrži," uvádí ministerstvo zahraničí. Ministerstvo zahraničí představilo podrobné instrukce pro cestování pro Rakousko i Slovinsko.

"Platí doporučení necestovat, dokud nedojde k hromadnému otevírání hranic, které očekáváme v půlce června," řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.



Další cestovní kanceláře ruší své letní zájezdy. Podívejte se na reportáž televize Nova: