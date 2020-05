Češi sází na jistotu. Skupují zájezdy po Česku, někde už je téměř vyprodáno!

Zahraniční dovolená byla ještě donedávna každoročním rituálem téměř poloviny Čechů. Uzavřené hranice ale cestování dovolují jen v omezené míře, Češi proto prý už teď skupují dovolené doma, v Česku.

"Ten zájem je enormně velký, v některých oblastech už je téměř vyprodáno. Klienti mají zájem hlavně o týdenní pobyty, především hledají chaty a chalupy," popsala majitelka cestovní agentury Marcela Hübschová.

Ze stravování prý jednoznačně vede polopenze a kde to je jen trošku možné, tam lidé preferují bazén. Největší zájem je o jižní Moravu. Naopak zahraniční zájezdy se prý téměř přestaly prodávat.

"Je to určitě jižní Morava, Krkonoše a Šumava. Dalo by se říct, že z 90 procent jsou to právě zájezdy po Česku," uvedla mluvčí cestovní kanceláře Andrea Řezníčková.

"Cestovní kanceláře reagují na tu situaci, do které se dostaly, a pokouší se přeorientovat na domácí cestovní ruch. Rozhodně to není něco, co by mohlo české cestovky zachránit," myslí si mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Na skupování dovolených mělo vliv také rozhodnutí vlády, které cestovkám umožnilo nevracet peníze za zaplacené zahraniční zájezdy během pandemie a místo nich vydávat vouchery. Lidé prý raději sázejí na jistotu.

"Češi pojedou na týden do České republiky, ale nechávají si tam ještě nějaké to volno, kdyby byl už svět v pořádku a mohli vycestovat do zahraničí," upřesnila Řezníčková. Podle průzkumů letos za dovolenou lidé utratí méně peněz, nejčastěji kolem pěti tisíc za osobu.