Češi se ve splácení svých dluhů stále zlepšují!

České domácnosti díky tomu přímo rozkvétají, zbavují se komplikovaných dluhů a stále lépe splácejí jak hypotéky, tak i menší spotřebitelské úvěry. Barometr úvěrového trhu, jak jej pravidelně čtyřikrát v roce vydává Czech Banking Credit Bureau, opět přinesl potěšující závěry. Ve třetím čtvrtletí loňského roku to domácnosti se splácením půjček zvládli zase o něco lépe!



Celkově bylo vypůjčeno 2,4 bilionu korun



Domácnosti měly koncem září 2019 vypůjčeno podle záznamů v registrech dlužníků celkově 2,4 bilionu korun. Z toho bylo nesplácením ohroženo cirka 31,2 miliard korun. To je ve srovnání se stejným datem z roku 2018 pokles ohroženého dluhu o 5,3 miliardy korun neboli o 14,6 procenta. Ještě dodejme, že ohroženým je takový dluh domácnosti, kde je alespoň tříměsíční opoždění se splátkami, případně kde se nesplácí vůbec.



Krátkodobý dluh se na ohroženém dluhu tradičně podílí ve větší míře



Krátkodobým dluhem domácností je z pohledu Czech Banking Credit Bureau myšlena každá spotřebitelská půjčka, která není určena na bydlení. Jedná se jak o rychlé půjčky do výplaty, tak i o několikaleté úvěry na auto.



Vzhledem k rizikovosti zejména rychlých půjček na spotřebu je nasnadě, že právě v této kategorii najdeme většinu dluhů ohrožených nesplácením. I přes to v září 2019 poklesl objem ohroženého dluhu domácností v krátkodobých půjčkách na 22,1 miliardy korun, a to z celkově vypůjčených 490,8 miliard korun.



Jde o příjemný pokles o 14,9 %, na čemž jistě nese zásluhu i fakt, že se spotřebitelé stále více učí využívat různá srovnání půjček, kde si dokáží najít výhodnější úroky, nižší poplatky nebo flexibilnější podmínky splácení tak, aby je úvěr zatěžoval co nejméně.



V dlouhodobém dluhu je míra pravidelného splácení vysoká



Objem dlouhodobých úvěrů ohrožených nesplácením kles v roce 2019 o 13,9 %, což v absolutním vyjádření dělá pokles o 1,5 miliardy korun. Na hypotékách a úvěrech ze stavebního spoření je v registrech dlužníků zapsán dluh ve výši 1,9 bilionu korun.



I přes to je podíl dlouhodobého dluhu na ohrožených úvěrech ve výrazné menšině, tvoří totiž jen 29 %, což je v absolutním vyjádření 9,1 miliardy korun, zbytek nesplácených závazků připadá na půjčky krátkodobé. Brzy se dozvíme výsledky i za poslední čtvrtletí roku 2019. Doufejme, že budou stejně pozitivní.