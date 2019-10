České gripeny mají v Pobaltí napilno! Pět vzletů proti Rusům za měsíc

České stíhačky JAS-39 Gripen, které jsou součástí alianční mise na ochranu vzdušného prostoru pobaltských států, startovaly za první měsíc k pěti ostrým letům k nekomunikujícím letounům. Všechny byly ruské. Vzdušný prostor v Pobaltí budou Češi střežit do konce roku.

Hned pět zásahů mají za sebou piloti českých stihaček, kteří hlídají z estonské základny vzdušný prostor Pobaltí. První ostrý zásah si gripeny připsaly pár dní po zahájení mise. Z cvičeného letu se stal ostrý a stíhačka zjistila, že letoun, který se řídícím nehlásí, je ruský Antonov An-30.

"Každý ostrý vzlet potvrzuje náš zájem o bezpečnost Estonska a celého Pobaltí. Naši letci v praxi naplňují základní princip NATO, tedy kolektivní obranu," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Dvakrát dvojice gripenů letěla k letadlům, které neměly zapnuté odpovídače a tím nedodržovaly bezpečnostní pravidla pro lety po civilních letových trasách. Další let mířil k dopravnímu letounu doprovázenému dvojicí stíhaček, který neměl platný letový plán. Pátý vzlet byl opět kvůli dopravnímu letounu, který nekomunikoval s řízením letového provozu. Podle Generálního štábu šlo ve všech případech o ruská letadla.

"Statistiky prvního měsíce působení 3. úkolového uskupení Baltic Air Policing v Estonsku svědčí o nezbytnosti naší přítomnosti v regionu. Naším úsilím zároveň potvrzujeme našim spojencům, že jsme plně vycvičeni a připraveni podílet se na společném plnění aliančních úkolů," dodal náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata.

Pobaltské státy vlastní stíhací letectvo nemají. O ochranu jejich vzdušného prostoru se tak starají spojenci z NATO. Češi jsou v Pobaltí potřetí, v letech 2009 a 2012 operovali z litevské základny Šiauliai, letos jsou nasazeni z estonské základny Ämari. Na ochraně vzdušného prostoru Estonska, Lotyšska a Litvy spolupracují s dánským a belgickým letectvem, které má v Litvě nasazené stíhačky F-16. Třikrát také Češi střežili vzdušný prostor Islandu.

V Estonsku je pět z čtrnácti českých gripenů, a přibližně 70 vojáků. Mise trvá do konce roku, do Česka by se měli letadla vrátit v první polovině ledna 2020. Letadla jsou vyzbrojena standardní výzbrojí, kterou používají při ochraně českého vzdušného prostoru – řízenými střelami, vestavěným kanónem a klamnými cíli infračerveného spektra.