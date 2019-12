Kde sehnat nelegální pyrotechniku? Česko je špičkou pro celý svět

Česko ročně vyveze do světa ohňostroje za více jak 230 milionů korun, což z něj činí sedmého největšího vývozce zábavní pyrotechniky na světě. Na prvním místě je v rámci evropských zemí Nizozemsko, které ročně prodá ohňostroje za zhruba 1,2 miliardy korun. Česko je zároveň zemí s nejlaxnějšími kontrolami bezpečnosti nabízené pyrotechniky. Vyplývá to z dat získaných projektem Evropa v datech.

Například Irsko se může pyšnit nejpřísnějšími pyrotechnickými regulacemi. Zde si můžete koupit maximálně kapslové pistolky či "práskací" kuličky. V Česku naopak není problém si na e-shopu volně pořídit pyrotechniku z kategorie F4, která je určená do rukou pouze školených pyrotechnických odborníků.

"Na našem území je takových firem 11. Ačkoliv to může působit jako zanedbatelné číslo, v Evropské unii nemá obdoby. Podle studie Evropské komise z dubna 2019 se totiž jedná o více než dvojnásobek počtu obdobných firem z Belgie, Litvy nebo Slovenska, které se dělí o druhé místo. V každé z těchto zemí byly objeveny 4 takové firmy," řekl Tomáš Odstrčil z analytického projektu Evropa v datech.

Důvodem vysokého počtu takovýchto firem jsou zřejmě i nízké tresty. Zatímco v Portugalsku mohou prodejci nelegální pyrotechniky skončit až na 12 let ve vězení a v Maďarsku či Bulharsku dokonce doba, kterou může prodejce strávit za mřížemi, není nijak omezená, v Česku se vězení bát nemusí. Žádné totiž nehrozí.

Prodejci sice mohou dostat pokutu až 200 tisíc eur, ale v porovnání se sankcemi v ostatních zemích jde o pakatel. V Lucembursku prodejce ilegální pyrotechniky může zaplatit až milion eur. Na Ukrajině, v Rumunsku, Maďarsku a Finsku je výše pokuty dokonce neomezená.

Největším světovým vývozcem zábavní pyrotechniky je Čína, které náleží až 84,2 % celkového exportu v hodnotě více než 20 miliard korun. Nizozemsko je druhé v pořadí a zastává 5,1 % světového exportu ohňostrojů. Na třetím místě je Německo, jehož 1,6 % světového exportu má hodnotu zhruba 371 milionů korun.

V loňském roce se Česko dostalo na sedmé místo v celkovém vývozu. České 1 % vývozu ohňostrojů přijde na 232,5 milionů korun. V roce 2019 se dle Odstrčila údaje prakticky nezměnily, na pomyslném žebříčku ale Českou republiku předběhly Polsko a USA.

Pyrotechnika se v Evropě dělí do čtyř kategorií podle míry nebezpečnosti. Kategorie F1 představuje víceméně neškodné petardy, jako jsou bouchací kuličky. V F2 se objevují "běžné" rachejtle nebo například římské svíce. Do F3 patří nebezpečnější ohňostroje, silnější dělobuchy a menší kulové pumy.

Kategorie F4 je v Evropské unii vyhrazená pouze pro profesionální použití. V českém prostředí je za ohňostroj považována pouze pyrotechnika obsahující 10 a více kilogramů výbušniny. Petardy o menší hmotnosti se standardně obecnímu úřadu a hasičům nehlásí.

Na nákup petard mají v Česku nárok pouze osoby starší 15 let a to pouze těch z kategorie F1. Silnější pyrotechniku si pak mohou fanoušci dělobuchů koupit od 18 let (F2) nebo dokonce od 21 (F3). K nákupu pyrotechniky z kategorie představující největší nebezpeč F4í má povolení pouze profesionální pyrotechnik.

"Všechny ohňostroje musí být označeny značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti. Musí mít i značku CE jako výrobky odpovídající evropským požadavkům," řekl Roman Macháček z marketingové agentury Dark-Side.

V Belgii je kupříkladu trestný i prodej pyrotechniky z kategorie F3. Zrovna tak v Německu, kde zákon udává, že i občané starší 18 let mohou pyrotechniku z kategorie F2 používat pouze pár hodin během 31. prosince a 1. ledna.

V již zmíněném Irsku jsou povoleny pouze petardy kategorie F1 a pokud je někdo přistižen při prodeji, nákupu nebo držení ohňostroje z vyšší kategorie, hrozí mu tučná pokuta nebo dokonce i vězení.