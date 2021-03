Poslední lockdown? Prymula promluvil o opatřeních i nouzovém stavu

Máme za sebou tři týdny tvrdého lockdownu, situace se ale nelepší tak, jak si vláda představovala. Je tak možné, že tvrdší bezpečnostní opatření budou platit až do Velikonoc. Situaci zhodnotil poradce prezidenta Roman Prymula, podle něj se Česko bez prodloužení stavu neobejde. Vzhledem k očkování a tomu, kolik lidí si nemocí prošlo a má protilátky, by ale v případě, že se neobjeví další agresivní mutace, mělo jít o poslední takto razantní opatření.

Podle epidemiologa a poradce prezidenta Romana Prymuly je z trendů jasné, že bude třeba v dodržování přísnějších bezpečnostních opatření ještě pokračovat, situace se totiž nelepší tak, jak si vláda představovala.

Současná opatření je dle něj potřeba jen mírně optimalizovat, aby v nich nebyly nesmyslné věci, například to, že lidé mohou běhat pouze "od cedule k ceduli". Uzavření průmyslových provozů podle něj nemusí přinést natolik výrazný pokles, aby to vyvážilo náklady.

Podle odhadů ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by bez lockdownu v současné chvíli bylo v Česku až 30 tisíc nakažených denně a došlo by ke kolapsu zdravotnictví.

"Pravdou je, že to zdravotnictví je totálně přetížené, takže tento krok je nutný, ale je otázkou, do jaké míry by se mělo pokračovat v tuto chvíli, protože je jasné, že my se potřebujeme dostat na hodnoty, které umožní restart toho zdravotnictví," zhodnotil Prymula.

Na dva až tři tisíce nakažených bychom se podle současných modelů dostali až za osm týdnů. Podle Prymuly by mělo nyní dojít k proočkování populace, další lockdown by tak teoreticky nebyl potřeba.

Prymula také hovořil o tom, že se Česko v současné chvíli bez prodloužení nouzového stavu neobejde. Pak by ale podle něj mělo dojít k optimalizaci současných opatření.