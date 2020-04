Vláda vezme respirátory od americké firmy. Vyšachovala české výrobce

Vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček na středeční tiskové konferenci uvedl, že česká vláda se dohodla s americkou firmou Honeywell na tom, že garantuje odběr části produkce respirátorů z chystané olomoucké továrny Honeywell, která by měla být vybudovaná do čtyř měsíců.

"Tu využijeme pro české zdravotnictví, energetiku, průmysl, pro správu hmotných rezerv, a ještě budeme mít důležitý exportní artikl," vysvětlil ministr Havlíček. Informace ale překvapila tuzemské výrobce. "Není nám jasné, proč chce česká vláda nabourat tuzemskou hospodářskou soutěž a slibuje americké firmě Honeywell státní garanci odběru respirátorů. Čeští výrobci respirátorů se v době nouzového stavu ptali vlády na možnost garance odběru jejich respirátorů, aby mohli investovat do nových zaměstnanců a do strojního zařízení. Pokaždé dostali odmítavou odpověď," uvedl předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

Dohoda není podle Havlíčka v režimu investičních pobídek, ale částečným odebráním produkce. Přesto tento krok české firmy mrzí, většina jich totiž plánuje produkci tak jako tak navýšit. "Přes odmítavé stanovisko české vlády tuzemští nanotechnologičtí výrobci nainvestovali desítky milionů korun do nových automatických linek a sofistikovaných strojů na výrobu nanovlákenných filtrů do respirátorů a roušek nejvyšší třídy ochrany," podotýká Jiří Kůs.

Pokud je nekoupí vláda, zájem jistě budou mít běžní občané, ale i zahraniční země. Česká vláda v pondělí 6. dubna zrušila mimořádné opatření z 6. března, týkající se regulace prodeje a vývozu respirátorů FFP3. Nově je možné je prodávat komukoliv, tedy i zahraničním zemím.

Současně bylo na základě usnesení vlády v pondělí českým výrobcům Moldex/Metric, Pardam, Refil a Nanologix corporation nařízeno přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví respirátory FFP3. "Vláda českým výrobcům opět negarantuje odběr, ale nařizuje přednostní zásobování sebe sama," dodává Jiří Kůs.

Je přitom paradoxem, že Honeywell na rozdíl od řady českých nanotechnologických firem vyrábí respirátory v nejvyšší třídě ochrany FFP3 pouze s ventily, které ovšem propouštějí viry od případně nakaženého uživatele respirátoru ven. Před jejich užíváním dokonce varoval epidemiolog Roman Prymula.

"Je naprosto nežádoucí, aby obyvatelstvo používalo respirátory jakékoliv třídy, které mají ventil. Tento respirátor je zcela protichůdný proti tomu, co my tady chceme. Chceme, aby obyvatelstvo nevylučovalo virus do okolí, aby tady nevytvářelo aerosol, abychom ostatní chránili před tím, aby se nenakazili. Pokud máme respirátor jakékoliv třídy s ventilem, tak ve výdechu samozřejmě tento respirátor nebrání tomu, aby se mikroorganismy dostaly do okolí. Proto tady máme roušky. Pokud má někdo potřebu nosit respirátor, tak by si měl přes něj dát ještě roušku,” vysvětloval v minulosti Prymula.