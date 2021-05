Česko zasáhl vydatný déšť i bouřky. Na mnoha řekách se zvedly hladiny

Česko má před sebou deštivý týden, ojediněle se přiženou i bouřky. Teploty nepřesáhnou 17 stupňů Celsia, během víkendu by se mohly přiblížit ke 20 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Až do úterního poledne navíc platí pro východ republiky výstraha před povodněmi. Na jedné řece na Vsetínsku byl vyhlášený druhý stupeň povodňové aktivity. Zvedly se i hladiny dalších toků, na mnoha z nich platí první povodňový stupeň.