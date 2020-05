Čím víc Čína protestuje, tím spíš na Tchaj-wan pojedu, řekl Vystrčil po jednání

Bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera krátce před svou smrtí plánoval cestu na Tchaj-wan. Od čínské ambasády měl dostat dopis, který mu cestu rozmlouval. Kubera krátce na to zemřel. Kvůli dopisu se v úterý sešel předseda Senátu Miloš Vystrčil s prezidentem Milošem Zemanem.

Podle Vystrčila jsou v dopise nesrovnalosti. Ambasáda podle něj měla doručit dopis do sídla Senátu, dopis byl ale doručen na podatelnu Hradu. Vysrčil to považuje za nelogické, prezidentovi to ale nelogické nepřijde. Ani na dalších bodech jednání se s prezidentem neshodli.

Původně se prý neměla prezidentská kancelář s dopisem příliš seznamovat, pak se ale ukázalo, že je tomu jinak. "Z odpovědi kancléře Mynáře na můj dopis jsme se dozvěděli, že tento čínský dokument byl nedílnou součástí podkladů, které projednávali předseda Senátu, prezident republiky a předseda Sněmovny 14. ledna na své společné schůzce," sdělil Vystrčil, který to považuje za nesrovnalost.

Samotný obsah dopisu považuje Vystrčil za výhružný. Minimálně dvakrát navíc měla čínská ambasáda v agresivním chování vůči Senátu ČR pokračovat.

Předseda je potěšen, že je Tchaj-wan svobodná země s demokraticky zvolenou prezidentkou. Vystrčilova cesta na Tchaj-wan je podle něj stále reálnější a reálnější, pokud bude tlak z čínské strany na Senát České republiky pokračovat. Zda ale skutečně pojede, nepotvrdil.