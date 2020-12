Čeští meteorologové vysvětlili, proč chybují při předpovědi počasí! VIDEO

Mluvčí ČHMÚ Martina Součková hned na úvod vysvětluje, že to, že se dá vývoj počasí spočítat, zjistilo lidstvo teprve relativně nedávno. "Je naše předpověď dokonalá? Rozhodně ne, ale lepšíme se," říká.

Napřesné předpovědi jsou prý na denním pořádku po celém světě. "Abychom mohli říct, co počasí udělá dál, musíme co nejpřesněji změřit to aktuální. Nejen v Česku, ale na celé planetě," objasňuje Součková.

Zádrhel je v tom, že změřit počasí úplně na celé planetě není prý možné. Předpovědi sestavují počítače pracující s modely atmosféry. "Když pak dáme nedokonalému modelu ke zpracování nepřesná měření aktuálního počasí, chyby se nasčítají," vysvětluje.

Přesto podle ní má cenu dělat i nepřesné předpovědi, protože to není o tom, jestli nepřijde nečekaná přeháňka. Důležité je varovat před nebezpečnými jevy.

"Kromě předpovědi a vydávání výstrah meteorologové také konzultují aktuální rizika s krizovými složkami státu, třeba s hasiči," říká vypravěčka. Stroje na to prý nestačí a je potřeba mít člověka, který se v záplavě informací vyzná.

Pro meteorology zůstává výzvou, jak informace předat veřejnosti, tedy laikům. Předpověď musí být výstřizná a zároveň stručná. "Nikdo nemá čas číst dvoustránkový rozbor," uznává ČHMÚ.

Na druhou stranu by si prý lidé měli uvědomit, že aplikace, ve které sledují v telefonu třeba hodinovou předpověď pro konkrétní místo, "často ukazují jen hrubý výpočet jednoho z modelů." Lidé by tak neměli čekat, že program přesně uhodne počasí v konkrétním městě.

Na konec videa ČHMÚ připojil experiment, který ilustruje, jak zrádné může předpovídání počasí být. Na čem záludnosti své práce meteorologové demonstrují, zjistíte ve videu pod titulkem článku.