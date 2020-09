Čeští vědci vyvíjí speciální senzory na Covid-19. Tým vede slepá vědkyně

Na speciálním přístroji vědci z Fyzikálního ústavu už od dubna spolupracují s kolegy z Biologického centra Akademie věd a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Biosenzory se aktuálně testují právě v budějovických laboratořích.

Podle Alexandra Dejneky z Fyzikálního ústavu se dílo daří. Dle jeho slov přístroj dokáže detekovat viry s vysokou přesností. Jeho využití by navíc do budoucna mohlo být mnohem širší než pouhé určení přítomnosti koronaviru. Detekce viru dle Dejneky biosenzoru trvá zhruba 15 minut.

Pokud by měl přístroj do budoucna kromě samotné přítomnosti Covidu-19 odhalit například také rozsah infekce, bylo by dle vědců nutné navázat spolupráci s průmyslovými výrobci. "Na akademické půdě by mohly být vyrobeny stovky biočipů, pro větší množství je však nutné navázat spolupráci s průmyslem," řekl Dejneka.

Šéfkou vývojářského týmu je Hana Lísalová z Fyzikálního ústavu. Na přelomovém projektu se podílí navzdory svému handicapu – je totiž téměř kompletně slepá. "Jsou to nanotechnologie, na to nevidí nikdo," vyjádřila se v rozhovoru pro iDnes.

"Náš biosenzor je multifunkční, designujeme ho tak, aby byl použitelný pro tělní tekutiny, ale také pro stěry z různých povrchů, regálů, klik. Má receptory, které zachytávají virus, ale ostatní, co plave kolem, už čip nevidí. Takže spolehlivost by měla být velice vysoká, čemuž odpovídají dosavadní měření. Další výhodou je rychlost. Výsledek známe za pár desítek minut. Bude mít nejen medicínské užití, ale měla by to být univerzální technologie," řekla Lísalová.

Výsledky testů v budějovických laboratořích rozhodnou, jaké další úpravy biosenzor čekají a rozhodne se také, kdy technologie doputuje na trh. Podle Lísalové by cena testovacího biočipu mohla být nižší než u PCR testů, které aktuálně stojí kolem 1800 korun. Výhoda čipu tkví v tom, že ho lze používat opakovaně.

Na detekčním přístroji vědci pracovali už před vypuknutím koronavirové pandemie. Ve spolupráci s policií totiž vyvíjeli biodetekční systém, který by dokázal odhalit případné patogeny v potravinách.