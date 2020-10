Vláda vyhlásila opatření proti Covidu, Češi začali kupovat zájezdy do ciziny

Čím horší je situace u nás, tím více lidé cestují. Vyplývá to z dat cestovních kanceláří, které zejména po vyhlášení tvrdých vládních opatření zaznamenaly výrazný nárůst prodeje zájezdů. Vyprodané jsou lety do Tuniska, kam stále Češi mohou bez testů, nebo do Egypta.