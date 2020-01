Za delší trasu zaplatíte méně! Lidé našli finty, jak ušetřit na jízdném

Při cestování vlakem nebo autobusem lze ušetřit nemalé peníze, pokud cestující ví, jak na to. Podle informací na sociálních sítích jsou "experimenty" s nákupy jízdenek dlouhodobou záležitostí. Zatímco některé "slevy" již neplatí, v jiných případech se stále vyplatí koupit si jízdenku do vzdálenější destinace, než do jaké skutečně jedeme. I sami dopravci radí, kde všude můžete na jízdenkách ušetřit.

Na základě podnětu, který redakci TN.cz zaslal jeden z cestujících, jsme porovnali ceny jízdenek pro studenty a dospělé od třech různých dopravců – RegioJet, České dráhy a Flixbus. Výsledek hovoří jasně. Pokud chcete ušetřit, tak například při cestě z Prahy do Chlumce nad Cidlinou se vám vyplatí jízdenka až do Hradce. A pak prostě vystoupíte z vlaku v Chlumci.

Podobný paradox platí i u jiných dopravců. Při využití RegioJet by student s průkazem ISIC ze slovenského města Čadca do Ostravy zaplatil za jízdenku na spoj v 11:15 s odjezdem 15. ledna 55 korun. Za stejný spoj by zaplatil jen 46 korun, pokud by si zakoupil jízdenku až do Olomouce.

Dospělého cestujícího bez jakékoli slevové karty by stejná trasa standardní třídou vyšla na 159 korun. Zajímavé je, že jak do Ostravy, tak do Olomouce. Rozdíl mezi Ostravou a Olomoucí nepocítí ani ti, kteří by si na stejné trase vybrali třídu Relax za 259 korun nebo Business za 359 korun. Cena je totiž do obou měst stejná.

O jednu korunu se s RegioJetem vyplatí i cesta do Brna. Tedy, za předpokladu, že si zakoupíte jízdenku až do Zlína. Zatímco jízdné Praha-Zlín vás vyjde na 174 korun pro dospělého bez slevového poukazu, trasa Praha-Brno je za 175 korun.

Výhodné je i cestování s FlixBusem – například na trase z pražské Florence do Jihlavy. V tomto případě je výhodnější pořídit si lístek do Brna. Zatímco na autobusové nádraží v Jihlavě vás dopravce doveze za 125 korun a více, cena jízdenky do o dalších 90 kilometrů vzdáleného Brna se pohybuje od 99 a 119 korun.

"Jízdenky na FlixBus mezi Prahou a Jihlavou začínají už od 99 Kč. Obecně FlixBus svým zákazníkům nabízí dynamickou cenu, tedy na nejvýhodnější ceny jízdenek dosáhnout ti, kdo si koupí jízdenku včas a s předstihem. Cena za jízdenku se s rostoucí obsazeností a postupem času zvyšuje," vysvětluje Martina Čmielová, mluvčí společnosti FlixBus.

"Náš systém cenotvorby pracuje také s automatickým vyhodnocováním poptávky po konkrétním spojení. Může se tedy stát, že vzdálenější spojení je o něco levnější, než spojení kratší, a to za účelem podpory poptávky po destinaci či s ohledem na konkurenční situaci na daném koridoru, na kterou musíme reagovat. Cenové zvýhodnění vzdálenějších destinací je využíváno napříč dopravním trhem," dodává Čmielová s tím, že podobný postup volí většina dopravců.

S podobnou cenovou politikou se setkáte i v případě cestování s Českými drahami. Pokud se dospělý cestující bez slevového průkazu rozhodne vyrazit například z Prahy do Hradce Králové, zaplatí za jízdenku 105 korun. Jízdenka stejným spojem do Chlumce nad Cidlinou vyjde ale na 138 korun. Je tedy téměř o 40 výhodnější "zaplatit si Hradec".

Pokud by stejnou trasou cestoval student, za jízdenku do Hradce by zaplatil 26 korun. Za Chlumec by si připlatil dalších osm, jízdenka by ho vyšla na 34 korun.