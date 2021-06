Chaos v cestování: Kde všude můžete narazit? Češi se podělili o zkušenosti

Lidé si stále stěžují na chaos v podmínkách pro cestování do zahraničí. Prý chybí ucelené informace na jednom místě a situaci navíc komplikují neustále se měnící pravidla jednotlivých států i pravidla návratu do Česka.

"Měli jsme hrozné ráno, protože nám nepřišly výsledky PCR testů," zaznělo z úst jedné z cestovatelek. "Nebylo to úplně jednoduché, ale zvládli jsme to. Nejhorší bylo čekání na ten QR kód pro příletový formulář do Řecka," přidal se další.

Když jede turista vlastním autem, musí sí všechno zjistit sám, když jede s dopravcem, počítá s tím, že dostane instrukce. Často ale narazí. "Původně dcera neměla jít na PCR test, takže jsme ho ještě dodělávali na poslední chvíli a naštěstí jsme to stihli," přiznal dotázaný muž.

"Informací nebylo moc. Mělo by to být přehledné, aby klient měl dohromady všechny informace a nemusel tápat. Pro každou zemi zvlášť," dodala jedna z žen oslovených štábem TV Nova.

Jednodušší to mají ti, kteří cestují do Bulharska, Rumunska, Albánie, Severní Makedonie nebo autem do Německa. Tam omezení nejsou. Při cestách do ostatních zemí se pravidla vstupu liší.

Kromě platného cestovního dokladu a palubního lístku kontroluje dopravce při odjezdu i splnění podmínek pro vstup do cílové destinace.

"Pokud ta destinace vyžaduje vyplněný formulář, tak by ho měli mít s sebou vytištěný a třeba i v elektronické podobě, jinak se může stát, že neodletí," varovala mluví Letiště Praha Klára Divíšková.

"Je zapotřebí, aby cestující respektoval podmínky, které platí v jednotlivých zemích, v České republice dál platí mít ústa a dýchací cesty zakrytá respirátorem FFP2," upozornil mluvčí Regiojetu a Student Agency Aleš Ondrůj.

Před vstupem na české území je nutné prokázat bezinfekčnost a vyplnit příjezdový formulář. "Antigenní test nesmí být starší 48 hodin a RT PCR test 72 hodin od data provedení. V případě, že je osoba očkována, prokáže se certifikátem EU covid-19," sdělila Renáta Grecmanová z cizinecké policie. Platí to pro hromadnou dopravu, při cestě vlastním autem lze bezinfekčnost potvrdit až do pěti dnů po příjezdu.