Chaos v podmínkách. Co musíte při cestě do různých zemí splnit? PŘEHLED

Zatímco do Česka mohou lidé ze zeleně označených států přicestovat prakticky bez podmínek, Češi musejí mít často různé dokumenty, nebo se v místě dovolené dokonce hlásit ve zdravotním zařízení. Pojďte se podívat na to, jaké podmínky v jednotlivých státech platí.

Itálie

Češi, kteří se vydají do Itálie, musejí předložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu, provedeného maximálně 48 hodin před cestou nebo potvrzení o očkování. Výjimku mají děti do dvou let. Nutný je i příjezdový formulář. Naopak, když cestuje Ital k nám individuálně, nemusí předložit test před cestou, ale pouze po příjezdu do Česka.

Francie

Na cestu do Francie potřebuje český občan negativní PCR nebo antigenní test. Výjimku mají děti do 11 let. Uznává se certifikát o očkování, ale formulář o prodělané nemoci nikoli. V takovém případě platí nutnost negativního testu.

Při cestě z Francie do Česka je to jiné. V případě prodělání nemoci není třeba podstupovat test ani ve Francii, ani po příjezdu, pokud jste ve lhůtě 180 dní od pozitivního testu. Při cestování vlastní dopravou se test nepožaduje.

Portugalsko

Při cestě do Portugalska je nutný negativní test, neplatí to ale pro děti do dvou let. Zároveň musí všichni cestující vyplnit online dotazník. Prozatím nám neuznávají očkování, a platí tak nutnost PCR testu. Bez úlev jste také po prodělání koronaviru.

Cesta opačným směrem je o poznání jednodušší. Nutný je pouze test před cestou, nikoli po příletu. Uznává se očkování i potvrzení o prodělané nemoci.

Řecko

I před cestu do Řecka musí Češi mít negativní test nebo potvrzení o provedeném očkování. Platí i potvrzení o prodělané nemoci. Výjimku mají děti do pěti let.

Pozor, řecké úřady neuznávají PCR testy ze slin nebo kloktáním. Cestující z Řecka musí nejpozději do pěti dnů po příjezdu do Česka podstoupit PCR test. Do jeho výsledku je povinná karanténa.

Mimo Evropu je situace ještě složitější. Čech nemůže cestovat do USA. Lidé ze Spojených států mohou do Česka naopak zcela bez omezení.

"Turecko, Egypt, Spojené arabské emiráty budou vyřazeny z kategorie s mimořádně vysokým rizikem, aby cestování bylo jednodušší. Protože třeba obyvatelé okolních zemí, Německa a Polska, mají do těchto zemí jednodušší vstup než obyvatelé České republiky," vysvětluje mluvčí Cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.