Chorvatsko čeká chaos! Dálnici do Česka zablokuje stávka motorkářů

Problémy budou o víkendu hned na několika místech Chorvatska. Protestní akce začne v sobotu 31. srpna a skončí prvního září. Podle Asociace karavanů pro život se jí má zúčastnit až 4 000 motorkářů. Počet se však může zvýšit.

Akce se dotkne mýtné stanice Lučko u Záhřebu a hraničních přechodů Rupa, Kaštel a Plovanija. Problémy budou také v přístavech v Korčule, Splitu, Zadaru, Pagu, Rabu a na Krku. Na místech se budou tvořit dlouhé kolony. Asociace uvedla, že je jejich postup naprosto legální, informoval deník Slobodna Dalmacija.

Motorkáři dříve předložili ministrovi dopravy Olegovi Butkovičovi žádost o zavedení bezpečnostních bariér na silnicích, dále zajištění nových značek a nenavyšování mýtného v sezóně pro motorkáře.

Cílem asociace není poškodit zemi. Ministr je prý dohnal k tomuto radikálnímu řešení. "Nejsme ti, kdo chtějí chaos na silnicích. Vědomě to děláte tím, že nesplníte své sliby. Nás je více než deset tisíc nejen z Chorvatska, ale i ze Slovinska," vysvětlila asociace ve svém prohlášení.

Dále také varuje, že se v případě nesplnění podmínek zúčastní stávky řidičů naplánované na první školní den, a to 9. září. "Omluvy, že potřebujete víc času, již nepřijímáme. Uplynulo více než pět let od první žádosti, tři roky od prvního setkání a jednání, dva roky od prvního písemného slibu a my už nikomu nedůvěřujeme," dodali motorkáři. Dále také očekávají splnění jejich podmínek do patnácti dnů.

