Chorvatsko i Řecko bojují s požáry. U Atén prchají před plameny tisíce lidí

Nezvyklou podívanou mají turisté ve Splitu a ve vedlejším městě Trogir. Okolní kopce a oblohu zabarvily plameny do ruda.

Během prvních 24 hodin rozsáhlý požár zničil území o rozloze přesahující 550 hektarů a pod kontrolu se ho dlouhou dobu nedařilo dostat. Na místě zasahují hasičské sbory ze všech okolních měst.

"Oheň dostáváme pod kontrolu od dnešního rána, kdy se k nám přidala dvě letadla. Hasiči situaci zvládají. Během noci měli plné ruce práce a předvedli neuvěřitelný výkon, aby živel zvládli," sdělil šéf hasičů Slavko Tucaković.

Požár se rozhořel v kopcích Seget Gornji, podle hasičů ale žádné místní obyvatele neohrožuje, a proto v okolí nenařídili evakuaci. Situace se ale může zhoršit, především kvůli silnému větru, který práci záchranných složek komplikuje.

Největší komplikace živel a oblaka dýmu způsobily na letišti ve Splitu. "Zpoždění hrozí při příletu i odletu. Letadla ze Splitu ale stále létají," shrnul asistent ředitele letiště Pero Bilas.

Některé lety byly včera odkloněny na Zadar nebo do Bělehradu. Přímý let z Prahy do Splitu se ale v uplynulých dvou dnech obešel bez komplikací. S lesními požáry bojuje také jiná mezi českými turisty oblíbená země – Bulharsko. Na západě země popelem lehlo několik budov.

Evakuace v oblasti Atén

Velmi dramatická je i situace v oblasti Atén. Území několika obcí severně od řecké metropole v úterý zachvátil velký požár. Své domovy musely opustit tisíce lidí, informovala agentura AP.

S ohněm bojuje přes 300 hasičů a deset letadel. Zastaven byl provoz na dálnici vedoucí z Atén na sever země. Přerušena byla i některá železniční spojení. Příčina požáru zatím není známá, upozornil portál BBC. Řecko už několik dnů čelí jedné z nejhorších vln veder za posledních deset let.

Atény bojují s plameny: