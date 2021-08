Člen Berdychova gangu u soudu zkolaboval. Líčení bylo odročeno

Jaromír Prokop (56) se trestnímu stíhání vyhýbal 16 let. Spojené státy americké, kde se roky schovával, ho letos v květnu vydaly do Česka. Na jaře Prokop požádal o obnovení soudního procesu. Ten se měl konat ve středu. Těsně před začátkem líčení ale podle informací TV Nova Prokop zkolaboval a odvezla ho záchranka. Soud by měl být odročený nejdříve na druhou polovinu září, kdy bude vyslechnutý i svědek.

Česká justice Prokopa v roce 2007 v jeho nepřítomnosti pravomocně potrestala odnětím svobody na 13,5 roku. Soud letos v červnu na základě žádosti Prokopa původní pravomocný rozsudek zrušil a zároveň rozhodl o tom, že člen loupežného gangu počká na hlavní líčení ve vazební cele. Přetrvávají totiž obavy, že by znovu uprchl.

David Berdych, považovaný za hlavu organizovaného gangu z konce 90. let, minulý měsíc v případu posledního neodsouzeného člena této skupiny Prokopa u soudu odmítl vypovídat. Sám Prokop se přiznal k účasti na čtyřech loupežích, odmítl ale tvrzení, že přepadení vymyslel a organizoval, jak dříve v jeho nepřítomnosti uvedli spolupachatelé včetně Berdycha. Zdůraznil také, že při loupežích nikdy nepoužil fyzické násilí. Gang měl na svědomí nejen loupeže, ale i únosy a vydírání podnikatelů.

Kauza bývá označována za největší případ organizovaného zločinu v historii české kriminalistiky. Skupina údajně trestnou činností získala přes 100 milionů korun. Jaromír Prokop nemá u soudu co ztratit. Soud mu totiž přísnější trest uložit nemůže.