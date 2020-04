Covid-19 je jiný než ostatní viry, tvrdí odborníci. Léto ho možná nezastaví

Zatímco epidemie chřipky zpravidla s jarem ustupuje, u Covid-19 to tak jisté není. "U koronaviru jsme trochu spoléhali na to, že se to stane také. Že v těch letních měsících zmizí, ale neděje se to. Není zatím zřejmé, jestli je to sezónní onemocnění," říká epidemiolog Roman Prymula.

"Tenhle virus je takový záludný, chová se divně. Chová se jinak než ostatní virové infekce," tvrdí ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. "U koronaviru se to opravdu neví, protože lidstvo s ním ještě žádné léto nezažilo," doplňuje ji praktický lékař Cyril Mucha.

Obecně je podle odborníků virům příjemnější vlhké a chladnější počasí, než sucho a horko. Mráz prý nevadí. "Viry se uchovávají při -70 °C, takže zmražení jim neuškodí. A co se týče vlhkého prostředí, v tom ony přežívají," vysvětluje Jágrová.

Přesto jsou typy virů, kterým se daří i v horku. Asi každý zná letní virózy, které se projevují průjmy a zažívacími problémy. "Většinou je v létě výrazně menší výskyt virů, které napadají dýchací cesty," vysvětluje Mucha.

Některým se daří i celoročně. Například virům, které způsobují opary. "Kam patří Covid-19, nevíme, ale víme, že pro zvládnutí jakýchkoliv viróz je nutná dobrá imunita," říká farmakoložka Lucie Kotlářová.

"Určitě bych apeloval na lidi v tuto chvíli, aby vyrazili ven. Určitě si vemte roušky a vyražte do přírody," radí Mucha. Je potřeba rovněž posilovat imunitu a jíst víc ovoce a zeleniny. Důležité jsou vitaminy C a D a také omega 3 mastné kyseliny, například z rybího tuku.