Nové lety z Prahy. ČSA obnoví další linky. Společnost je přitom v úpadku

České aerolinie obnoví v následujících týdnech letecká spojení do dalších evropských destinací. K linkám do Paříže, Kyjeva a Moskvy přibudou například spoje do Oděsy, Amsterdamu či Kodaně. Aerolinky také prodloužily možnost bezplatné změny termínu.

S ohledem na koronavirovou situace v Evropě České aerolinie (ČSA), které jsou členem skupiny Smartwings Group, obnovují provoz do dalších pěti evropských destinací. Od 2. dubna budou moci lidé využít spoje do ukrajinské Oděsy, od 16. dubna do Amsterdamu, od 1. května do Kodaně a Keflavíku a od 12. června na Maltu.

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace v Evropě stále není dobrá a platí celá řada bezpečnostních opatření, která omezují cestování, prodlužují ČSA možnost bezplatné změny termínu až do 30. června 2020. Nově vybraný let se musí uskutečnit do 31. března 2021.

K letence si mohou lidé pořídit také cestovní pojištění, které zahrnuje i krytí případů onemocnění covid-19.

"Prioritou Českých aerolinií je maximální bezpečnost cestujících na palubách letadel ČSA a dodržování přísných hygienických standardů. Do letadel ČSA mířících z/do České republiky je možné vstupovat pouze s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu včetně povinnosti mít nasazenou ochranu úst a nosu (respirátor)," sdělila mluvčí skupiny Smartwings Vladimíra Dufková.

ČSA se zaměřily také na nemožnost využít plně výhod věrnostního programu. Například míle, u nichž mělo dojít k expiraci, jsou členům programu převáděny do dalšího období.

Společnost kvůli dluhům poslal soud před necelými dvěma týdny do úpadku. Rozhodl tak na návrh zadlužených aerolinek. ČSA chtějí dál létat a plánují restrukturalizaci.