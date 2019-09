Další oběť brexitu: Skončí výrazný předseda Dolní sněmovny Bercow

Bercow byl při jednáních o brexitu téměř tak výraznou osobností, jako britští premiéři. Nezaměnitelným způsobem umravňoval hlučící poslance a záběry na to, jak na sál řve "Order!", tedy "Klid!", se dostaly do zpravodajství televizních stanic po celém světě. V pondělí ale předseda sněmovny překvapil oznámením, že ve funkci skončí.

Poslancům to prozradil v emotivním projevu, při němž se mu třásl hlas. Pokud vláda prosadí předčasné volby, skončí Bercow ještě tento týden, v opačném případě pak na konci října. Tedy ve stejný den, kdy má Velká Británie opustit Evropskou unii. A to proto, že by podle něj měl při královnině projevu v půlce října sněmovnu řídit zkušený předseda.

Bercow je poslancem od roku 1997, v pozici předsedy Dolní sněmovny oslavil v červnu 10 let. Přestože byl zvolen za konzervativce, jako předseda musel být nestranný. A konzervativcům s ním v posledních dnech došla trpělivost.

Zastánci tvrdého brexitu jej obviňovali, že jim hází klacky pod nohy a pomáhá poslancům, kteří odmítají odchod z EU bez dohody. Strana pohrozila, že při příštích volbách proti němu v jeho volebním obvodu postaví protikandidáta. K tomu jí ale Bercow nedal příležitost.

Navzdory tomu, že byl do parlamentu zvolený za vládní konzervativce, byla to parlamentní opozice, od koho se po svém projevu dočkal podle CNN potlesku ve stoje.

"Chci vám poděkovat za to, že jste byl vynikajícím Předsedou Dolní sněmovny. Ve své roli předsedy jste naprosto změnil způsob, jak je tato funkce vykonávána. Naše demokracie je díky tomu, že jste byl předsedou, silnější," vysekl Bercowovi poklonu předseda labouristů Jeremy Corbyn.

Načasování jeho odchodu konzervativcům příliš nehraje do karet. Pokud si premiér Boris Johnson neprosadí předčasné volby, bude to stávající parlament, ve kterém mají podle posledního hlasování odpůrci odchodu z EU bez dohody většinu, kdo bude vybírat nového předsedu.

Parlament minulý týden schválil zákon, který nutí premiéra požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud do 19. října nedojedná brexitovou dohodu, nebo nepřemluví parlament, aby souhlasil s odchodem bez dohody. Zákon prošel Dolní sněmovnou i Sněmovnou lordů a v pondělí jej podepsala i britská královna.