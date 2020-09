Další opatření: Prymula chce omezit shromažďování na 10 až 20 lidí

"Nazrál čas, abychom omezili různé volnočasové aktivity počtem lidí, kteří je smějí vykonávat,“ řekl Prymula v pořadu Partie televize Prima s tím, že se bude jednat o širokou škálu aktivit.



Podle Prymuly by se měl maximální počet účastníků volnočasových aktivit pohybovat mezi deseti až dvaceti. "Budou však odlišnosti třeba pro svatby, kde to bude třeba třicet lidí,“ doplnil. Zároveň zdůraznil, že čím později se opatření zavedou, tím déle budou muset platit.



Nová opatření by měla být vyhlášena v následujícím týdnu – ve středu, nebo v pátek. Ministr zdravotnictví také uvedl, že nečeká, že by se měly uzavírat školy. Upozornil však, že střední školy jsou z hlediska šíření koronaviru nejrizikovějším prostředím, proto se bude jednat o možném zavedení distanční výuky.



"První ročníky by však měly podle mého názoru pokračovat ve výuce. Jedná se o nový ročník, který by se měl dostat do režimu,“ poznamenal Prymula. O opatřeních týkajících se škol by měl v úterý diskutovat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO). Jednání se bude týkat také dočasného zrušení tělocviku a hudební výuky, při kterých žáci nenosí roušky.



Podle ministra zdravotnictví je třeba rovněž posílit kapacity testování na koronavirus. Očekává se, že by v řádu několika dnů mohla kapacita činit až 30 tisíc testů denně.

Podívejte se, jak ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) hodnotil vývoj epidemie: