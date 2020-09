Další rána pro Meghan. Vévodkyně musí skousnout prohry u soudu!

Vévodkyně Meghan prohrává soudní spory o své soukromí. Nyní soud rozhodl, že protistrana proti ní může použít jako důkazní materiál knihu Hledání svobody, která je její a Harryho biografií. Čelí obvinění z toho, že autorům sama poskytovala informace o svém soukromí, přestože to dříve popřela.

Vévodkyně Meghan to v poslední době nemá příliš snadné. Poté, co s Harrym opustili královský život, se snaží prosadit ve Spojených státech. Do toho vedou soudní spory s britským bulvárem, vítězství je však v nedohlednu. Nyní Meghan čelí další prohře.

Soud totiž rozhodl, že společnost Associated Newspapers, kterou Meghan žaluje, může při své obhajobě použít biografii vévody a vévodkyně ze Sussexu, která nedávno vyšla pod názvem Hledání svobody. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Mediální společnost minulý týden soud požádala o povolení změnit svou obhajobu, aby mohla použít argument, že Harry a Meghan spolupracovali s autory knihy. Tvrdí, že sama vévodkyně jim poskytla informace z dopisu pro jejího otce z roku 2018 s cílem prezentovat verzi příběhu tak, aby to pro ní bylo příznivé.

Dopis pro otce je přitom jádrem soudních sporů. Meghan zahájila boj proti pěti článkům publikovaným v roce 2019, které obsahovaly pasáže ze "soukromého a důvěrného" dopisu. Právníci vévody a vévodkyně už minulý týden uvedli, že jejich klienti rozhodně s autory knihy nespolupracovali.

Tvrdí, že biografie použila výňatky, které byly použity v článcích žalované společnosti. Zveřejnění částí dopisu v médiích přitom podle nich bylo zneužitím soukromých informací, porušením autorských práv a zákona o ochraně údajů. "Meghan ani její manžel nespolupracovali s autory knihy, nebyli dotazováni, neposkytli jim ani rozhovor," upřesnil právník.

Soudkyně přesto rozhodla, že žalovaná společnost se může opřít u soudu o biografii. Podotkla, že to neznamená, že by měla novou obahajobu, ale pouze získala "další podrobnosti" k případu. Meghanin právník požádal o povolení se odvolat, soud to však odmítl. Vévodkyně se však může obrátit přímo na odvolací soud.

