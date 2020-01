Další várka pro Starlink, na oběžnou dráhu dorazilo 60 nových satelitů

V úterý brzy ráno odstartovala raketa Falcon 9, která na své palubě měla 60 satelitů sítě Starlink. Společnost SpaceX potvrdila úspěšné vypuštění satelitů.

Následně také úspěšně přistál první stupeň rakety na lodi Of Course I Still Love You. Jednalo se o čtvrté přistání stejného stupně. Celkově se jednalo o 48. přistání prvního stupně rakety Falcon 9.

Satelity byly vypuštěny ve výšce kolem 290 kilometrů. Až se společnost ujistí, že všechny fungují správně, dostanou se družice díky vlastnímu pohonu do výšky 550 kilometrů.

Jedná se již o třetí sérii satelitů, kvůli jejich množství panují obavy, že budou družice rušit noční pozorování. Společnost SpaceX slibuje, že budou satelity méně viditelné, jakmile se dostanou do plánované výšky a správně se natočí. Jeden satelit je také vybaven novou barvou, která by měla odrazivost ještě více tlumit.

Start rakety.

Main engine cutoff and stage separation confirmed; second stage engine burn underway pic.twitter.com/dBXEeD35Y5 — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Vypnutí hlavního motoru, odpojení prvního stupně, zážeh motoru druhého stupně.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship SpaceXs 48th successful landing of an orbital class rocket booster pic.twitter.com/wLal1xfsjO — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Přistání prvního stupně na lodi Of Course I Still Love You.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020

Úspěšné vypuštění satelitů.