Daniela uvěznil v čínském Wu-chanu koronavirus: "Nedá se odsud dostat!"

V čínském Wu-chanu se šíří nový koronavirus, který už zabil 17 lidí. Ve městě žije 11 milionů obyvatel a mezi nimi také mladý student z Česka – 21letý Daniel z Ostravy. Redakci TN.cz se ozvali jeho rodiče, kteří mají o svého syna strach. Dan studuje ve města softwarové inženýrství, ale teď neví, co se bude dít.

Situace ve městě je podle jeho popisu velmi podobná válečnému stavu. "Stav v obchodech, co jsem od Číňanů slyšel, tak viděli lidi krást v obchodech, moc tam toho není. Dost supermarketů je zavřených a zboží je vyprodané. Ceny věcí šly výrazně nahoru. Sehnat roušku je velký problém,“ napsal Daniel redakci TN.cz.

Podívejte se na záběry z uzavřeného Wu-chanu:

Daniel do redakce poslal i fotografie z města. Na jednom z jeho screenů jsou také popsána opatření, která ve městě momentálně panují. "Od 10 hodin 23. ledna je městská hromadná doprava (metro, trajekty atd.) zcela pozastavena. Bez výjimečných důvodů nemohou obyvatelé opustit město. Letiště a vlakové nádraží bylo uzavřeno. Čas otevření bude oznámen,“ zní nařízení, podle kterého se teď lidé ve Wu-chanu musí řídit.

Virus se měl objevit na trhu s mořskými plody, kde probíhá nelegální obchod s volně žijícími zvířaty. Trh je od začátku roku uzavřený. Podle některých vědců může nemoc pocházet od hadů, jiní toto tvrzení ale zpochybňují.

Kde přesně se nový kmen koronaviru vzal, to nikdo neví. Lékaři ale už potvrdili, že se přenáší z člověka na člověka. Jak přesně k tomu ale dochází, to je zatím záhadou. Aktuálně na povrch vyplavala další znepokojivá informace - virus se dokáže mutovat. To úřadům znesnadňuje zabránit šíření epidemie.