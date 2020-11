Daňový balíček mezi politiky budí vášně. Vláda přišla o rozum, tvrdí Hamáček

Daňový balíček přinese významné změny v danění mzdy, které by měly platit už od ledna příštího roku. Jeho dopady však podle mínění politiků nebudou jen pozitivní. Na to, že snížení daní udělá další díru do státního rozpočtu, upozorňovali už během jednání Poslanecké sněmovny.

"V případě prodloužení nouzového stavu ve sněmovně zvítězil rozum, který ji však opustil při hlasování o daňovém balíčku. V příštích měsících a letech nás bude hlava bolet nejen z následků covidu, ale i z nezodpovědné sekery zaseklé poslanci ANO, ODS a SPD," nešetřil kritikou ministr vnitra Jan Hamáček.

Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek přitvrdil ještě víc, podle něj se sněmovna svým rozhodnutím dopustila zločinu.

"To je takový nesmysl, takový amatérismus! Vy za to ponesete odpovědnost, já vám to budu připomínat, dokud budu živ. Budu vám vždycky říkat, že tento den jste rezignovali na udržitelnost penzijního a zdravotního systému. A to proto, že jste se rozhodli salámovou metodou odhlasovat hloupý a populistický Babišův návrh," zuřil v plamenném projevu.

Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky většina poslanců při rozhodování nemyslela na budoucnost, ale jen na to, jak se zavděčit. Vynadal také předsedovi vlády, že na jednání nedorazil. Andrej Babiš sněmovnu zmeškal kvůli jednání v Bruselu.

"Zákonodárce tady není od toho, aby dělal jen líbivá rozhodnutí, ale od toho, aby rozhodoval zodpovědně a v zájmu společnosti a této země, nejen pro krátkodobý pozitivní efekt, ale také se zodpovědností za budoucnost, na to druhé dnes většina poslanců nemyslela!" prohlásil Jurečka.

Sám přišel s návrhem zrušení limitu pro výši daňového bonusu. Ten má do budoucna pomoci rodinám s dětmi. Kritika padla zejména na hlavu ministryně financí Aleny Schillerové. Poslanci jí vytýkali zejména to, že snížení daní bude mít negativní dopad na rozpočty krajů i státu. "Moje míra trpělivosti a tolerance dospěla do konce," prohlásil předseda KSČM Vojtěch Filip.

"Budeme si muset každý rok půjčit na finančních trzích o 70 miliard až 80 miliard korun více, výrazně se zhorší šance na udržitelnost penzijního a zdravotního systému a budou se škrtat investice v každé obci, v každém kraji," varoval Schillerovou Kalousek.

Ministryně připustila, že 130 miliard korun, o které daňový balíček ochudí státní rozpočet, se bude obtížně shánět. "Říkám upřímně, že to je docela rána. Škrtat na výdajové stránce budu jako každý rok, ale desítky miliard tam prostě nenajdu. Nejsem David Copperfield. Budeme si muset půjčit," uznala Schillerová.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová připomněla, že když opozice před časem předložila vládě návrh na zrušení superhrubé mzdy, smetla ho ze stolu. "Pan premiér v televizi vykřikoval, že zrušení superhrubé mzdy je podvod na voliče, že nám zničí ratingy i Česko. A nyní s takovým návrhem přichází," řekla ve sněmovně.

Návrh však získal podporu u ODS. Prosazení návrhu na superhrubou mzdu pochválil lídr strany Petr Fiala: "Po letech vytrvalého úsilí jsme prosadili náš návrh a superhrubou mzdu se podařilo zrušit. A co to znamená? Každý zaměstnanec bude mít přibližně o 7 % čistého navíc!"