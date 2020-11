Jak to nově bude s daněmi, co dalšího se změní a od kdy. PŘEHLED

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček, který přinese zásadní změnu ve způsobu danění mzdy. Pokud Senát daňové změny schválí, balíček začne platit už od příštího roku. Co dalšího se v případě schválení Senátem od ledna změní, zjistíte v přehledu.

Vyšší sleva na poplatníka a 15% daň z hrubé mzdy

Poslanci v noci schválili daňovou sazbu 15 % z hrubé mzdy. Jde o největší změnu ve zdanění mezd od roku 2008, kdy se začala danit superhrubá mzda. Nově se do základu pro výpočet daně z příjmů nebude započítávat sociální ani zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel.

Pracujícím tak z výdělku zůstane více peněz a méně jich naopak odvedou státu. O kolik si polepšíte bez superhrubé mzdy, si můžete spočítat na kalkulačce ZDE. Změnu nejvíce zaznamenají lidé s průměrnými a vyššími příjmy.

Ti, kteří mají příjem nízký a platí jen minimální nebo žádnou daň, změnu téměř nepocítí. Právě kvůli tomu s návrhem nesouhlasila řada odborníků i poslanců. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chtěl prosadit zvýšení slevy na dani na poplatníka o 2400 korun.

Nakonec však poslanci schválili návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti), který prosadil slevu na dani odvozenou od průměrné mzdy za předminulý rok. V roce 2021 by se tedy sleva odvíjela od výše průměrné mzdy v roce 2019. Ta činila 34 125 korun. Oproti letošku příští rok sleva na poplatníka stoupne o 9285 korun a lidem tak každý měsíc zůstane o 773 korun víc.

Sazba 23 % pro lidi s vysokými příjmy

Změna se bude vztahovat na ty, kteří pobírají čtyřnásobek průměrné mzdy, tedy více než 140 tisíc korun měsíčně. Nová daňová sazba nahradí tzv. solidární daň. I lidé s vysokými příjmy si ale přilepší o zhruba osm tisíc korun a vztahuje se na ně i vyšší sleva na poplatníka. Dál pro ně ale platí limit na sociální pojištění i hranice čtyřnásobku průměrné mzdy zůstává stejná jako v případě solidární daně.

Změny v daňovém bonusu

Zrušení maximální hranice pro výši daňového bonusu, které prosadil poslanec a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, pomůže rodinám s dětmi. V případě, že daňová sleva na děti přesáhne samotnou daň, stát rodičům rozdíl vrátí ve formě daňového bonusu. Jeho maximální výše byla doposud 60 300 korun, což nově už neplatí.

Stravenkový paušál

Od příštího roku, pokud balíček schválí i Senát, bude platit i tzv. stravenkový paušál. Jde o alternativu ke klasickým stravenkám a zaměstnanci tak místo lístečků budou moci dostávat peníze. Stravenky zůstanou, paušál se však zaměstnavatelům vyplatí více. Ve sněmovně padly také návrh na zavedení povinnosti vykázat útratu za jídlo a zrušení stravenkového paušálu, ten však neprošel.

Snížení daně na naftu

Poslanci schválili také snížení spotřební daně z nafty, a to o korunu za litr. Daň za benzín zůstala beze změny. Jednalo se také o zvýšení loterijní sektorové daně, návrh na další zdanění hazardu ale neprošel.

Majitelé domů zaplatí více

Vlastníci a pronajímatelé více bytů jsou speciální skupinou, na kterou se doposud nevztahovala sedmiprocentní solidární přirážka, i když vykazovali nadstandardní příjmy. Nově i pro ně, pokud jejich měsíční příjem činí více než 140 tisíc, bude platit 23% daň.

Změna se dotkne také těch, kteří získávají příjem například prostřednictvím cenných papírů nebo podílu na zisku obchodních společností.

Od kdy a do kdy má balíček platit?

Pokud Senát daňový balíček schválí, začne platit už od příštího roku. Češi by tak dostali více peněz už ve výplatě za leden. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) budou nové daňové sazby platit dva roky, tedy do konce roku 2022. O případném prodloužení by musela rozhodnout příští vláda.