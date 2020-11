ŽIVĚ: Sněmovna jedná o nouzovém stavu, vládě zatím chybí hlasy

Poslanecká sněmovna od rána jedná o prodloužením nouzového stavu. Vláda zákonodárce žádá o dalších 30 dnů, v případě jejich souhlasu by trval až do 20. prosince. Přímý přenos sledujte na TN.cz.

Nouzový stav v Česku platí od 5. října, skončit má už 20. listopadu. Vláda žádá o prodloužení o 30 dnů do 20. prosince. Od čtvrtečního rána o návrhu jedná Poslanecká sněmovna. Kabinet Andreje Babiše (ANO) dostatečnou podporu ale zatím nemá.

"Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, protože chce dosáhnout rozhodujícího obratu v boji s pandemií," prohlásil ve čtvrtek premiér Babiš.

Poslanci ale chtějí slyšet jasné důvody žádosti o prodloužení nouzového stavu. Podle Tomiua Okamury (SPD) je vláda nedůvěryhodná. "Nehodláme jí dát bianco šek," prohlásil s tím, že poslanci SPD nouzový stav nepodpoří v žádné podobě.

Jaký je aktuální průběh se podívejte v reportáži:

Vít Rakušan (STAN) zase nechápal, proč mohou fungovat velké supermarkety, zatímco malé obchody musejí být zavřené. Zmínil především knihkupectví.

SPD je zatím jedinou parlamentní stranou, která prodloužení nouzového stavu zcela odmítá. Piráti a TOP 09 by vyslovili souhlas s protažením pouze o dva týdny. Nerozhodnutí jsou komunisté, stanoviska ODS, KDU-ČSL a STAN jsou zatím nejasná.

Někteří poslanci upozorňovali na nesmyslnost některých nařízení. Zdeněk Ondráček (KSČM) prohlásil, že "nelogičnost opatření je šílená". Dominik Feri (TOP 09) zase vyzval, aby vláda předělala tabulku systému PES. "Není možné, aby u každého z pěti stupňů byla nutnost nouzového stavu," řekl.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vysvětloval potřebu dalšího protažení stavu nouze už v pondělí. "Nouzový stav je potřeba s ohledem na nutnost ponechat v platnosti dosud přijatá preventivní opatření," uvedl.

Bez něj by ztratil smysl protiepidemický systém PES, který funguje teprve čtvrtým dnem. To by podle Blatného mohlo vést k obnovení komunitního šíření. "Potom přijdou Vánoce. Všichni budeme doma, tam to všichni rozneseme do svých rodin. A začátkem ledna se velice pokojně vracíme do stupně číslo pět," domnívá se.

Současná podoba tabulky podle opozice disktriminuje malé podnikatele v obchodu a službách. Blatný ale opáčil, že z jeho pohledu není nutné opatření měnit.

S tím souhlasí i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nebo ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).