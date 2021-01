Česko zvládá respirátory vyrábět samo, nové linky se rozjedou už brzy!

Z Tchaj-wanu do Česka dorazí první dvě linky na výrobu respirátorů věnované tamní technologickou společností. Dar na podzim v rámci své návštěvy dojednal předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS). Linky by se už v pondělí večer měly rozjet v nové výrobní hale v pražských Kunraticích.

Poslední úpravy, než halu zaplní nová technika. Stroje, které sem v pondělí dorazí, budou plně automatické.

"Na těch nových linkách bude potřeba čtvrtina pracovníků, než na tom našem současném poloautomatickém procesu," popsal majitel firmy na výrobu respirátorů Martin Ladyr.

Zatímco k obsluze staré výrobní linky bylo potřeba 15 lidí, tu novou obslouží pouze ve třech. Firma neplánuje staré stroje vypínat, kvůli velké poptávce po respirátorech poběží současně s těmi novými.

"Do nedávna jsme třeba vyráběli dva, tří miliony respirátorů. V současné době máme denní požadavek minimálně na milion kusů," uvedl obchodní ředitel firmy na výrobu respirátorů Richard Fuxa.

Další dvě linky míří z Tchaj-wanu přes oceán lodí, do Prahy by měly přijet v polovině února. Vystrčilova delegace v Tchaj-peji původně vyjednala, že stroje do Česka dorazí už ke konci loňského listopadu. Dodávku ale pozdržela jednání o zaškolování personálu.

"Výrobce chtěl, aby došlo k proškolení pracovníků z Česka na Tchaj-wanu a tomu český stát nebyl schopen vyhovět. Zatímco v okamžiku, kdy se obrátil na české soukromé subjekty, ty byly schopny na Tchaj-wan své zaměstnance poslat," sdělil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Podle Vystrčila je důležité, že Česko bude ve výrobě respirátorů víc soběstačné a nebude tak tolik závislé na jejich dovážení například z Číny. V současné době u nás respirátory vyrábí celkem asi šest firem. I díky dovozu je jich zatím dostatek.