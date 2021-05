Davové šílenství. Otevřeli obchody se slevami, lidé se chovali jako zvěř!

Spíše než nakupování připomínají záběry z obchodního centra Freeport v Hatích u Znojma závody. Sotva se otevřely vstupní dveře, lidé se začali strkat a předhánět, kdo bude v cíli dřív.

„Byly tam slevy po znovuotevření po covidu,“ vysvětlil Tomáš T., který video zaslal do redakce. Nutno podotknout, že to, co natočil, se nevidí často. Zdálo se, jako by lidé chtěli dohnat ztracený čas v obchodech, který jim pandemie vzala.

Freeport je prvním outletovým centrem v Česku a je současně jedním z největších nákupních center svého druhu ve střední Evropě, které se nachází na hraničním přechodu Hatě u Znojma. Návštěvníci mají na výběr z více než 250 světových značek v 75 obchodech.

Záběry davového šílenství z Freeportu zcela určitě nebudou ojedinělé. Obchody mohly opět otevřít po dlouhých čtyřech měsících. Někteří zákazníci byli tak natěšeni, že se netajili tím, že celý den věnují právě nakupování. Jak otevírání obchodů probíhalo i na jiných místech, se dozvíte i v Televizních novinách, které startují v 19:30 na Nově.