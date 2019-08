Děti by znovu mohly chodit do jeslí, ministerstvo plánuje jejich obnovení

Rodiče dětí do tří let by opět mohli využívat jesle. Jejich znovuzavedení navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Jesle přitom u nás přestaly fungovat před sedmi lety. Nahradily je dětské skupiny, které si ale mnoho rodičů nemůže finančně dovolit a státních zařízení je zoufale málo.

"Míst ve státních školkách není úplně moc. Do školek, kam jsme hlásili naši starší dcerku, ji do třech let nevzali," popsala maminka Sandra z Českých Budějovic. S podobným problémem se potýká hodně rodičů. Děti do tří let věku nemají kam umístit.

"Kdybych musela do zaměstnání a nebyla jsem na mateřské dovolené s druhou dcerkou, tak bych vlastně nemohla nastoupit," dodává Sandra. V současné době provozují jesle některé mateřské školy. Aktuálně je v nich umístěno okolo 45 tisíc dětí mladších tří let.

Jde o plný stav, další děti už proto tato zařízení nepřijímají. "Potřebujeme doplnit systém školek, které běžně fungují pro děti starší tří let, dostupnou alternativou i pro mladší děti," tvrdí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Například v českobudějovických jeslích vyjde jeden měsíc na necelé tři tisíce korun. Oproti tomu v soukromé skupině zaplatí rodiče za jedno dítě od sedmi do deseti tisíc korun měsíčně. Po sjednocení všech soukromých skupin a mini jeslí chce ministerstvo nastavit jednotný měsíční poplatek. Ten by měl být ve výši jedné třetiny minimální mzdy, tedy maximálně 4,5 tisíce korun.

Ministerstvo tuto změnu plánuje poté, co loni Sněmovna zavrhla zákon, který umožňoval místo ve školkách dětem už od dvou let věku.