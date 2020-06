Dívka (13) lezla na vagón, je v těžkém stavu. Popálenou má většinu těla

Velmi těžká poranění utrpěla třináctiletá dívka, která na jednom z jihlavských nádraží šplhala na vagóny a zasáhl ji přitom silný elektrický výboj. Ve vážném stavu byla převezena do nemocnice.

Dívka byla na městském nádraží v Jihlavě s celou partou. Neštěstí se stalo, když vylezla na jeden z vagónů s cementem. Podle svědků se odpojila od skupiny a řekla, že jde na vlak. Když ostatní viděli, že leze nahoru, měli se rozběhnout za ní. Neštěstí už ale nestihli zabránit. Ozvala se rána a školačka měla před očima kamarádů začít hořet.

"Mladá dívka utrpěla po zásahu elektrickým proudem vážné popáleniny a i přes maximální úsilí záchranářů byla ve vážném stavu letecky transportována na popáleninovou kliniku," řekl mluvčí záchranářů Petr Janáček.

Dívka se měla ještě v noci podrobit operaci na popáleninovém centru ve Fakultní nemocnici Brno. "Její stav vůbec není dobrý. Je ve velmi těžkém stavu, ty popáleniny jsou na většině částí těla," informoval mluvčí nemocnice Pavel Žára. "V současné době zjišťujeme přesný průběh a okolnosti, za kterých ke zranění dívky došlo," uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.

Úrazy spojené s lezením na vagón jsou velmi často smrtelné nebo přinejmenším těžké. V mnoha případech pak mívají trvalé následky. "Ošetřujeme především výrazné popáleniny, které jsou toho nejvyššího stupně a také velkého rozsahu. Často dochází také k poruchám srdečního rytmu," popisuje strašlivé následky mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Podle psychologů děti takto nebezpečně hazardují se životem především proto, aby se předvedly před vrstevníky. Mnohdy nejsou schopny vyhodnotit reálné nebezpečí. "Má na tom podíl i to, že se často pohybují v prostředí virtuální reality. V takové počítačové hře jde všechno vrátit, v reálném světě ne," říká psycholog Jiří Brančík.

Před několika lety se na Sokolovsku popálil třináctiletý chlapec. I on vylezl na odstavený vagón. Předloni se školák z Brna snažil napodobit to, co viděl na internetu. Přitom se uškrtil na švihadle. Mladík z Benešova se zase snažil zapůsobit na dívku tím, že v opilosti vylezl na stožár vysokého napětí. Přišel o obě ruce.